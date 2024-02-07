به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، در آئین افتتاحیه باشگاه رسانه‌ای دانش آموزی پلیس که با حضور مسئولین لشکری و کشوری از جمله فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، علیرضا کریمیان معاون وزیر و مدیر کل آموزش پرورش استان تهران و هم چنین سردار حمیدرضا اشراق معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مواد مخدر فراجا و معاون تربیت بدنی آموزش پرورش و محمد خدادی و جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در دنیای انسان رسانه به سر می‌بریم که نمی‌توان از آن غفلت کرد، گفت: در عصر فَست مدیا، فراجا با رویکردی فراگیر و چند ساحتی به دنبال ارتباط مؤثر با تمامی اعضای جامعه و مخاطبانَش است؛ مخاطبینِ زن و مرد خُرد و کلان.

وی افزود: آموزش و پرورشِ کشور و دانش‌آموزان، بخش بزرگی از پیکره جمعیِ مخاطبان پلیس است تا در هم رسانی و انتقال پیامِ پلیس نقش ایفا کنند و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یاریگر فراجا باشند؛ بهره‌وری مأموریت‌ها و خدمات متعدد و گسترده این سازمان نیازمند تعامل و هم افزایی همه اقشار است.

سخنگوی پلیس با تاکید بر اینکه با توجه به اصول تربیتی و شناخت‌های اجتماعی، بزرگترین جامعه‌یِ آموزش‌پذیر در یک کشور نونهالان و نوجوانان هستند، افزود: فراجا با درکِ اولویت‌ها، رویکرد جدیدی را در گسترش ارتباطِ عمیق با حوزه آموزش و پرورش در نظر گرفته است که تاسیسِ باشگاهِ رسانه‌ای دانش‌آموزی یکی از چند پروژهِ فعالی است که پلیس در گسترش همکاری با بخشِ تربیتی کشور ساماندهی و آغاز خواهد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس با تاکید بر اینکه به دنبال شکل دادن به یک مجموعه منضبط، هدفمند، پویا و بانشاط در راستای افزایش قدرت رسانه‌ای جهت ارائه خدمات مهم و گسترده پلیس به عموم جامعه هستیم، گفت: خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش یک تشکیلات منسجم با نام خبرگزاری دانش آموزی دارد که می‌توان از این ظرفیت برای اشاعه فرهنگ شهروند مداری در حوزه انتظامی نیز بهره مند شد.

منتظر المهدی تصریح کرد: پلیس خود را در موضوع آسیب‌های اجتماعی و کاهش عوامل تهدیدزا مسئول می‌داند و با مشارکت دانش‌آموزانِ فعال در عرصه‌ِ رسانه به دنبال آن است تا هم نقش خود را برای جامعه‌ِ نونهال و نوجوان کشور تشریح کند و از طرف دیگر ظرفیت و پتانسیل مشارکت در نظم سازی توسط دانش‌آموزان را تبدیل به حرکتی فراگیر و جمعی نماید که خروجی آن به سیاست گذاری فرهنگی و کارآمدی خانواده‌ها منتهی می‌شود.

وی یادآور شد: باشگاه رسانه‌ای که توسط دانش‌آموزانِ مستعد و علاقه‌مند با محوریت اخبار و رویدادهای پلیسی آغاز به کار خواهد کرد در حقیقت سنگ بنای ارتباط مؤثر میان پلیس و بخش بزرگی از جامعه یادگیرنده و آموزش پذیر در کشور است که اقدامی مؤثر و خرسند ساز است.

سردار منتظر المهدی گفت: این پلیس‌یاران نوجوان بازتاب دهنده مسائل حوزه آموزشی و تربیتی در سطح مدارس، خانواده‌ها و محلات هستند و با برنامه ریزی‌های مدون و دقیق می‌توانند در حوزه انتظامی و انضباط اجتماعی نیز پیش قدم باشند و این گونه مجموعه بزرگ پلیس را یاری برسانند.