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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

توافق قطر و کره جنوبی برای تقویت همکاری‌های نظامی

توافق قطر و کره جنوبی برای تقویت همکاری‌های نظامی

در راستای افزایش درآمد سئول از فروش تسلیحات نظامی در خاورمیانه، وزیر کره‌ای به این منطقه سفر کرد و با قطر قرارداد همکاری بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بحبوحه تلاش سئول برای افزایش فروش جهانی تسلیحات، وزارت دفاع سئول روز چهارشنبه اعلام کرد که وزرای دفاع کره جنوبی و قطر برای گسترش آموزش نظامی مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه توافق کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، «شین وون سیک»، وزیر دفاع سئول روز سه شنبه در قطر با همتای خود خالد بن محمد العطیه دیدار کرد که در این دیدار طرفین توافق نامه‌ای را برای برگزاری مذاکرات منظم در سطح وزیران و ایجاد یک بنیاد برای همکاری‌های دفاعی دوجانبه امضا کردند.

شین هفته گذشته سفری هفت روزه به خاورمیانه را آغاز کرد و طی آن به امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز سفر کرد و در نمایشگاه دفاع جهانی شرکت کرد.

سفر شین در حالی انجام می‌شود که کره جنوبی به دنبال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تأمین کنندگان تسلیحات در جهان است.

داده‌های وزارت دفاع نشان می‌دهد که فروش تسلیحات این کشور در سال ۲۰۲۲ از ۷.۲۵ میلیارد دلار در سال قبل به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت.

طبق گزارش اتاق بازرگانی و صنعت کره، صادرات تسلیحات این کشور به خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ تقریباً ده برابر شده است.

کد مطلب 6017484

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