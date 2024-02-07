بهره برداری از ۱۵ طرح اشتغالزایی و ۲ واحد مسکونی در سراوان

عزیز ارباب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز چهارشنبه، به مناسبت ایام گرامیداشت دهه فجر و با حضور مسؤولان شهرستانی ۱۵ طرح اشتغالزایی و دو واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی در سراوان به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: عمده این طرح‌ها شامل خدمات آرایشگری مردانه_ زنانه، کارواش اتومبیل، دامپروری، اغذیه، خرازی، سوپر مارکت است که از محل اعتبارات تسهیلات و سرمایه کار بلاعوض مددجویان موفق به دریافت و راه اندازی کسب و کار شده‌اند.

وی تصریح کرد: مددجویانی که آماده سازی شغلی برایشان انجام گرفته و مدرک مهارتی دریافت کردند، تسهیلات و سرمایه کار بلاعوض در اختیارشان قرار می‌گیرد تا بتواند مشاغل و کسب و کار خود را راه اندازی کنند و به استقلال اقتصادی که هدف اصلی سازمان بهزیستی هست، برسند.

رئیس بهزیستی شهرستان سراوان ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی مددجویان تحت پوشش شهرستان سراوان با دریافت کمک هزینه بلاعوض مسکن بهره مند شده و انشعابات برق، آب و پروانه کار ساختمانی طبق تفاهم نامه و مکاتبات با ادارات مربوطه به صورت رایگان در اختیار توانخواهان و مددجویان قرار گرفته است.