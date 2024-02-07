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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

نمایش فیلم‌تئاتر «در انتظار گودو» در سینماتک خانه هنرمندان

نمایش فیلم‌تئاتر «در انتظار گودو» در سینماتک خانه هنرمندان

فیلم‌تئاتر «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت و کارگردانی مایکل لیندسی هاگ در سینماتک خانه هنرمندان ایران نمایش داده و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهارمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم‌تئاتر «در انتظار گودو» با زیرنویس فارسی اختصاص دارد.

نمایش «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت، به کارگردانی مایکل لیندسی هاگ، سال ۲۰۰۱ با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه اجرا شده است و فیلم‌تئاتر آن چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ در سالن فریدون ناصری برای علاقه‌مندان نمایش داده می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر، نشست تحلیل و بررسی آن با حضور عباس غفاری (میزبان)، رامتین شهبازی (استاد دانشگاه و منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

بری مک‌گاورن، جانی مورفی، آلن استنفورد، استفن برنان و سام مک‌گاورن بازیگرانی هستند که در این نمایش ایفای نقش کرده‌اند.

کد مطلب 6017528
آروین موذن زاده

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