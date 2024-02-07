به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیر اداره بهداشت منطقه حمص در سوریه اعلام کرد که آمار نهایی قربانیان تجاوز دیشب رژیم صهیونیستی به شهر حمص به ۷ شهید و ۱۳ زخمی رسیده است.

منابع خبری و رسانه‌ای دیشب تصاویری از برخورد موشک‌های صهیونیستی به اهدافی در استان حمص سوریه را منتشر کردند. طبق گزارش‌ها، حداقل ۱۰ مرتبه صدای انفجار مهیب شنیده شد و پدافند هوایی مشغول مقابله با موشک‌های متجاوز بود.

پدافند هوایی سوریه تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کرد، در حالی که برخی دیگر در حومه قصیر در جنوب غربی حمص سقوط کرد و باعث ایجاد انفجار در منطقه شد.

خبرگزاری «سانا» به نقل از یک منبع نظامی نوشت: «حدود ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، دشمن اسرائیلی از سمت شمال طرابلس، نقاطی را در شهر حمص و حومه آن هدف قرار داد.»

در این بیانیه آمده است: «این تجاوز منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان سوری و وارد آمدن خسارت مالی به اموال عمومی و خصوصی شد.»