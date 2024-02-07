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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ خبر داد؛

رفع تصرف ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ

رفع تصرف ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از رفع تصرف ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ میرزایی از رفع تصرف ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ به ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در روستای قره قباد این شهرستان و مناطق همجوار توسط مأموران یگان حفاظت کشاورزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمات رسان، انتظامی و قضائی خبر داد.

وی افزود: در این عملیات ۸۳ مورد دیوارکشی به طول ۲۹ هزار متر، سه مورد فوندانسیون در حال ساخت به مساحت ۲۵۰ مترمربع، ۹ مورد بنای غیرمجاز ویلایی در حال ساخت به مساحت یک هزار و۷۰۰ مترمربع، ۴۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع، ۳۸ مورد انباشت مصالح ساختمانی در یک هزار و ۸۰۰ مترمربع، ۱۵ مورد استخر به مساحت ۷۱۰ مترمربع و هشت مورد آلاچیق به مساحت ۱۶۰ مترمربع قلع و قمع شد.

کد مطلب 6017581

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