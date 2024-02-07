به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ میرزایی از رفع تصرف ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ به ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در روستای قره قباد این شهرستان و مناطق همجوار توسط مأموران یگان حفاظت کشاورزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمات رسان، انتظامی و قضائی خبر داد.

وی افزود: در این عملیات ۸۳ مورد دیوارکشی به طول ۲۹ هزار متر، سه مورد فوندانسیون در حال ساخت به مساحت ۲۵۰ مترمربع، ۹ مورد بنای غیرمجاز ویلایی در حال ساخت به مساحت یک هزار و۷۰۰ مترمربع، ۴۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع، ۳۸ مورد انباشت مصالح ساختمانی در یک هزار و ۸۰۰ مترمربع، ۱۵ مورد استخر به مساحت ۷۱۰ مترمربع و هشت مورد آلاچیق به مساحت ۱۶۰ مترمربع قلع و قمع شد.