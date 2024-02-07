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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۳

ثبت بیست و چهارمین اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری

ثبت بیست و چهارمین اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-رییس واحد فراهم‌آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ثبت بیست و چهارمین اهدای عضو طی سال جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته آ رمضان‌نژاد اظهار کرد: منظر شاهقلیان قهفرخی بانوی ۵۹ ساله در چهارمحال و بختیاری بر اثر خونریزی مغزی در بیمارستان امام علی (ع) تأمین اجتماعی بستری بود.

رئیس واحد فراهم‌آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: پس از تأیید مرگ مغزی بیمار از سوی پزشکان، خانواده وی رضایت به اهدای عضو دادند.

وی ادامه داد: شامگاه سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ پس از اعلام رضایت خانواده، اعضای این بیمار جهت اهدا به بیماران نیازمند عضو در بیمارستان امام علی (ع) جداسازی شد.

رمضان‌نژاد در پایان از خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
کد مطلب 6017653

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