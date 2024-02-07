هنر ابزاری تأثیرگذار در تمام ابعاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانیها در اراک اظهار کرد: هنر امروز پدیده غیرقابل انکار بوده و تأثیرگذاری آن بسیار ماندگار گاهی از صدها کتاب بیشتر است که برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی میتوان از این پدیده بهره گیری های مفیدی داشت.
وی تاکید کرد: هنر مقوله مهمی بوده و به طور حتم یکی از ابزارهای اثر گذار در همه ابعاد جامعه است که در قابل محصولات هنری و نمایش عرضه میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با خلق محصولات هنری و آثار نمایشی در تمام میتوان زندگی انسان را هدفمند ترسیم کرد و باید اذعان داشت که هنرمندان خالق تصاویر واقعی هستند.
جهانگیر گفت: علاوه بر کاربردهای مفید هنر در عرصههای مختلف در عین حال میتواند به عنوان یک شمشیر دولبه ناامیدی را به جامعه تزریق کند.
جهانگیر گفت: استان مرکزی مهد مفاخر بزرگ همچون امام راحل است و میتوان گفت ظرفیتهای بزرگی در این استان وجود دارد اما از این آن به خوبی استفاده نشده و با جایگاه واقعی خود خیلی فاصله دارد.
وی گفت: اکنون در کشور پس از وقوع سرقت به عنوان مهمترین جرم، طی ۳ سال اخیر، توهین دومین جرم معرفی شد یکی از علل آن خشونت و عدم کنترل رفتارها است که باید تدابیر ویژه ای در راستای حل آن اندیشیده شود.
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