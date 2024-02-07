  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

معاون اجتماعی و پیشگبری از جرم قوه قضاییه:

هنر ابزاری تأثیرگذار در تمام ابعاد جامعه است

هنر ابزاری تأثیرگذار در تمام ابعاد جامعه است

اراک- معاون اجتماعی و پیشگبری از جرم قوه قضاییه گفت: هنر یکی از ابزاری های تأثیرگذار در تمام ابعاد جامعه است که باید از این ظرفیت بیشترین بهره گیری را داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانی‌ها در اراک اظهار کرد: هنر امروز پدیده غیرقابل انکار بوده و تأثیرگذاری آن بسیار ماندگار گاهی از صدها کتاب بیشتر است که برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌توان از این پدیده بهره گیری های مفیدی داشت.

وی تاکید کرد: هنر مقوله مهمی بوده و به طور حتم یکی از ابزارهای اثر گذار در همه ابعاد جامعه است که در قابل محصولات هنری و نمایش عرضه می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با خلق محصولات هنری و آثار نمایشی در تمام می‌توان زندگی انسان را هدفمند ترسیم کرد و باید اذعان داشت که هنرمندان خالق تصاویر واقعی هستند.

جهانگیر گفت: علاوه بر کاربردهای مفید هنر در عرصه‌های مختلف در عین حال می‌تواند به عنوان یک شمشیر دولبه ناامیدی را به جامعه تزریق کند.

جهانگیر گفت: استان مرکزی مهد مفاخر بزرگ همچون امام راحل است و می‌توان گفت ظرفیت‌های بزرگی در این استان وجود دارد اما از این آن به خوبی استفاده نشده و با جایگاه واقعی خود خیلی فاصله دارد.

وی گفت: اکنون در کشور پس از وقوع سرقت به عنوان مهمترین جرم، طی ۳ سال اخیر، توهین دومین جرم معرفی شد یکی از علل آن خشونت و عدم کنترل رفتارها است که باید تدابیر ویژه ای در راستای حل آن اندیشیده شود.

کد مطلب 6017749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها