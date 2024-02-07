واگذاری زمین به ۹۰۰ خانواده دارای چهار فرزند در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان ظهر چهارشنبه در آئین قرعه کشی واگذاری زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بهارستان ضمن تبریک عید مبعث و ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: در این آئین قرعه‌کشی واگذاری زمین به ۹۰۰ خانواده در سطح استان انجام شد که ۴۶۴ خانواده در شهر بهارستان سکونت خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در این ایام شایسته است یادی کنیم از روزهایی که ما را از دوران سیاه و منفور ستم‌شاهی عبور داد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

استاندار اصفهان ادامه داد: در دورانی زندگی می‌کردیم که بسیاری از شاخص‌های زندگی مردم نسبت به متوسط جهانی در پایین‌ترین سطح خود بود.

وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی ۳۷ درصد جمعیت افراد بالای ۱۵ سال ایرانی از سواد خواندن و نوشتن بهره‌مند بودند اما این آمار اکنون در جمعیت بالای ۱۵ سال به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.

مرتضوی ادامه داد: سازمان ملل اعلام کرده است که بیشترین رشد سواد آموزی در ۴۰ ساله گذشته به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه اقتدار و امنیت ملی در جایگاهی بودیم که حتی امکان استفاده از تجهیزات نظامی خود را نداشتیم اما اکنون بیگانگان به خود اجازه نمی‌دهند به تمامیت ارضی ایران اسلامی دست درازی کنند و اگر خطایی از آنان سر بزند با شدیدترین و قاطع‌ترین برخوردها مواجه خواهند شد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان کشوری که پزشکان خارجی بیمارانش را درمان می‌کردند امروز به ۶۰ کشور جهان تجهیزات پزشکی صادر و توریست سلامت پذیرش می‌کند.

مرتضوی گفت: کشوری که امکان تأمین سیم خاردار در دوران دفاع مقدس را نداشت امروز به جایگاهی رسیده که در بسیاری از حوزه‌های نظامی جزو چند کشور برتر دنیا قرار دارد.

استاندار اصفهان بیان کرد: ما دو ایران داریم، ایرانی که واقعیت آن در منابع سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و … نگارش شده و گواهی می‌دهد که رشد قابل توجهی داشته و ایرانی که در فضای مجازی توسط دشمن طراحی و معرفی می‌شود.

مرتضوی ادامه داد: آنان امید را در قلب مردم ما نشانه گرفته‌اند و برای دستیابی به اهداف خود از هیچ تلاشی مضایقه نمی‌کنند.

استاندار اصفهان ادامه داد: ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در استان اصفهان که از چرخه تولید خارج شده بودند به چرخه فعالیت بازگشتند.

وی ادامه داد: در پروژه‌های تأمین آب، طرح‌های زمین مانده در مسیر به ثمر رسیدن است تنها در پروژه تأمین آب استان از دریای عمان ظرف یکسال ۵۰۰ کیلومتر از مسیری که تصور می‌کردند ۱۱ سال به طول می‌انجامد طی شده است.

استاندار اصفهان متذکر شد: در این پروژه بالغ بر ۱۳۰۰ جوشکار فعالیت می‌کنند که نشان می‌دهد کشور به کارگاهی عظیم تبدیل شده است تا طرح‌های بلاتکلیف و زمین مانده اجرایی شود.

مرتضوی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند این اخبار خوب به گوش مردم نرسد.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در استان، گفت: در مسیر تأمین زمین قرار داریم و چندین بار واگذاری زمین در استان انجام شده است و به صورت هفتگی جلسات شورای مسکن و کارگروه امور زیربنایی استان برگزار می‌شود.