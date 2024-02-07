به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کدخدازاده از افتتاح ۵/۵ کیلومتر از قطعه ۳ بزرگراه کوار-فیروز آباد به طول ۱۳ کیلومتر خبر داد و گفت: این بزرگراه بخشی از محور بزرگراهی شیراز- فیروزآباد- جم- عسلویه به طول ۵۵ کیلومتر است که قطعات یک، دو و چهار آن در حال حاضر به صورت چهار باند زیر عبور ترافیک قرار دارد و عملیات اجرایی قطعه سه که امروز بخشی از آن به بهره برداری رسید به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور با پیچیدگی‌های خاصی همراه است.

وی تاکید کرد: در مجموع با توجه به توپوگرافی خاص منطقه بهره برداری از این بزرگراه علاوه بر افزایش ایمنی، موجب ساماندهی ترافیک در منطقه نیز می‌شود.

۴۵۰۰ میلیارد ارزش روز پروژه است

معاون ساخت و توسعه راه‌ها ادامه داد: تسهیل تردد، افزایش ایمنی، رونق اقتصادی منطقه، اتصال منطقه عسلویه به شمال استان فارس و مرکز ایران، کاهش میزان مصرف سوخت، زمان و هزینه به همراه رونق گردشگری در مناطق عبوری از مهمترین ویژگی‌های بهره برداری از بزرگراه کوار-فیروزآباد است.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها با اشاره به ۶۳۰ هزار متر مکعب حجم عملیات خاکی این بخش از پروژه بیان کرد: ۲۷ هزار تن بتن‌ریزی، ۲۱ هزار تن آسفالت، بیش از ۳۳ هزار مترمکعب اساس و زیراساس از جمله عملیات صورت گرفته در این بخش از بزرگراه است. ارزش روز پروژه را ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی همچنین از اتمام عملیات بهسازی قطعات یک و دو بزرگراه کوار - فیروز آباد به طول ۴۱ کیلومتر خبر داد و گفت: با توجه به طبیعت بسیار خاص منطقه، دره‌های طولانی، عمیق و با عرض کم، صخره‌های بلند، شیب نسبتاً زیاد و آمار بالای ترافیک روزانه در محور، بهسازی از جمله لکه‌گیری و روکش مسیر موجب کاهش ترافیک، کاهش آمار حوادث و هزینه‌های حمل و نقل می‌شود.