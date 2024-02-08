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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۵

معرفی برترین های مسابقلت زیر ۲۱ سال؛

رقابت های اسنوکر رنکینگ کشوری بانوان آغاز شد

رقابت های اسنوکر رنکینگ کشوری بانوان آغاز شد

بعد از برگزاری مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال و تعیین نفرات برتر، رقابت های رنکینگ کشوری بانوان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان کرمان و با حضور برترین ورزشکاران اسنوکر از سراسر کشور از امروز پنجشنبه آغاز شد.

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده شیرین زرین می باشد و داوران این مسابقات عبارتند از: سارا سلیمانی نژاد، انوشه طاهری، محدثه محسن زاده، نعیمه قدردانی، زهرا حقیقی، سارا فیروزی و فاطمه احمدی.

اختتامیه این رقابت ها ۲۲ بهمن و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.

همچنین سیزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر ۲۱ سال به میزبانی فدراسیون و با حضور ۷۹ ورزشکار زیر ۲۱ سال اسنوکر از سراسر کشور برگزار شد که در پایان مسابقات برترین های این دوره معرفی شدند:

مقام نخست: عرشیا خازنی از استان تهران

مقام دوم: تیرداد آزادی پور از استان ایلام

سوم مشترک: شاهین سبزی از استان تهران و عرشیا یکتا از استان اصفهان

عرشیا خازنی در دیدار نهایی این مسابقات موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیرداد آزادی پور عبور کند و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند.

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده پیرنطاق و طاهری و سرداور: بهزاد بیابانی مقدم. داوران این مسابقات عبارتند از: کاظم تاران، معین نژادغلامعلی،علی سپهر، شبنم شفیعی، محمد الیاسی، محمد شاهری، صالح بنانی،ساغر تاران مریم پرند.

اختتامیه این رقابت ها به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و با حضور ابولسانی سرپرست دبیری فدراسیون، تمیمی رئیس هیات استان تهران، شهلا سرمربی تیم ملی اسنوکر و علاقه مندان و ورزشکاران رشته های بیلیاردی برگزار شد.

کد مطلب 6017847

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