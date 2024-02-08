رقابت های اسنوکر رنکینگ کشوری بانوان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان کرمان و با حضور برترین ورزشکاران اسنوکر از سراسر کشور از امروز پنجشنبه آغاز شد.

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده شیرین زرین می باشد و داوران این مسابقات عبارتند از: سارا سلیمانی نژاد، انوشه طاهری، محدثه محسن زاده، نعیمه قدردانی، زهرا حقیقی، سارا فیروزی و فاطمه احمدی.

اختتامیه این رقابت ها ۲۲ بهمن و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.

همچنین سیزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر ۲۱ سال به میزبانی فدراسیون و با حضور ۷۹ ورزشکار زیر ۲۱ سال اسنوکر از سراسر کشور برگزار شد که در پایان مسابقات برترین های این دوره معرفی شدند:

مقام نخست: عرشیا خازنی از استان تهران

مقام دوم: تیرداد آزادی پور از استان ایلام

سوم مشترک: شاهین سبزی از استان تهران و عرشیا یکتا از استان اصفهان

عرشیا خازنی در دیدار نهایی این مسابقات موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیرداد آزادی پور عبور کند و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند.

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده پیرنطاق و طاهری و سرداور: بهزاد بیابانی مقدم. داوران این مسابقات عبارتند از: کاظم تاران، معین نژادغلامعلی،علی سپهر، شبنم شفیعی، محمد الیاسی، محمد شاهری، صالح بنانی،ساغر تاران مریم پرند.

اختتامیه این رقابت ها به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و با حضور ابولسانی سرپرست دبیری فدراسیون، تمیمی رئیس هیات استان تهران، شهلا سرمربی تیم ملی اسنوکر و علاقه مندان و ورزشکاران رشته های بیلیاردی برگزار شد.