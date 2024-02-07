به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عصر امروز در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی مخابرات گفت: ایجاد شبکه FTTH منطقه خراسان شمالی شهر شیروان، ایجاد شبکه FTTC منطقه لرستان شهر نورآباد، پروژه تجمیع استان خوزستان و بهره برداری از بخش اکتیو شبکه FTTH از جمله پروژه هایی است که امروز افتتاح شد.

وی در خصوص تغییر تحولات و انجام کار خاص به منظور نزدیک شدن به انتخابات افزود: در انتخابات قبلی تا انتخابات فعلی تحول زیادی در بخش ارتباطات ثابت و سیار داشتیم. از همین رو نقاط ضعف را رفع و درحال حاضر تفاهم نامه ای با وزارت کشور امضا کردیم. فیبر نوری را در فرمانداری و بخشداری ها توسعه دادیم به طوری که از ۴۷۹ فرمانداری تا قبل از اجرای فیبر نوری ۳۲۷ اتصال وجود داشت و بعد از قرارداد ۶۱ فرماندری دیگر به فیبرنوری متصل شدند. همچنین از میان هزار و ۱۵۷ بخشداری، ۲۳۱ بخشداری قبل از قرارداد به فیبر نوری متصل بودند که بعد از قرارداد به ۲۸۸ بخشداری به فیبرنوری متصل شدند و در کل ۸۲ درصد فرمانداری ها و ۹۹ درصد فرمانداری ها به فیبرنوری متصل شدند.

سلطانی در خصرص روند تغییرات مصرف ترافیک تصریح کرد: مصرف ترافیک بین المللی افت داشته و ترافیک داخل در حال رشد بود اما در حال حاضر ترافیک داخل و بین الملل شانه به شانه هم پیش می روند.

ابراهیم محمود زاده رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در مراسم آیین رونمایی و بهره‌برداری از طرح‌های آماده افتتاح مخابراتی با اشاره به اینکه حضور صنعت مخابرات می تواند موجب رشد و توسعه دیگران شود، گفت: امروز این توفیق حاصل شد تا همه موضوعاتی که فکر می کردیم آرزو است، محقق شود. انشالله قرارداد و پروانه جدید مخابرات این هفته عملیاتی می شود و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در یک فرایند یکپارچه و هم راستا همکاری می کنند.

وی در خصوص ظریب نفوذ شرکت مخابرات ایران در دو حوزه ارتباطات ثابت و سیار گفت: در حال حاضر ۸۰ میلیون جمعیت و ۱۲۰ میلیون ظریب نفوذ داریم. ما نسبت به جمعیت از ظریب نفوذ عبور کردیم انشالله شرکت مخابرات به تثبیت درآمد هزینه خود یعنی در هزینه سرویس های خود می رسد و تحول روی می دهد.

محمود زاده در ادامه تصریح کرد: گزارشات مالی و برنامه برای سال آتی تهیه شده است. در سال های قبل فقط افتخار ما به تلفن بود اما در سال آتی قرار است به ۳۷ هزار میلیارد درآمد در سرویس و خدمات برسیم که از این درآمد ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به تلفن و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر خدمات ما است که درحال افزایش است.

وی در پایان گفت: انشالله وارد سالهایی می شویم که تنوع محصولات داشته باشیم. تکنولوڗی هنوز صدایش به گوش ما نمی رسد و به یک میلیارد و نیم دلار نیاز داریم تا ۵ سال در مخابرات سرمایه گذاری کنیم.

*محمدحسام حیدرزاده