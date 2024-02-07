مدارس دولتی باید در زمینه پرورشی و آموزش تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: تقویت مدارس دولتی در حوزه‌های مختلف پرورشی و آموزش به صورت ویژه در دستور کار مجموعه تعلیم و تربیت استان است چرا که این امر به صورت ویژه در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شده است و باید نصب العین متولیان آموزش و پرورش باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی باید به یک اولویت در سطح آموزش و پرورش مبدل شود، اضافه کرد: نیروهای توانمند، معتقد و وفادار به آرمان‌های انقلاب در دستور کار مجموعه آموزش و پرورش خوزستان قرار دارد چرا که دولت مردمی برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت این نیروها دارد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه کیفیت بخشی به حوزه پرورشی باید به یک برنامه اولویت دار در استان مبدل شود، ادامه داد: تقویت دین باوری و دین فهمی در بین دانش آموزان بر مدار سند تحول بنیادین که همان رسیدن به حیات طیبه است، در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

حبیبی با اظهار اینکه کودکستان‌ها نقطه آغاز فعالیت‌های تربیتی است، گفت: کودکستان‌ها بهترین محیط برای پیشبرد اهداف تربیتی از سنین پایین است و بر این اساس در انتخاب مربی این فضاهای یادگیری دقت لازم اعمال شود تا شاهد بسترسازی برای رشد و ارتقای شاخص‌های این محیط‌های یادگیری در خوزستان باشیم.