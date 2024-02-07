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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

پنجره مهر؛

جوان بلاروسی به دین مبین اسلام مشرف شد

جوان بلاروسی به دین مبین اسلام مشرف شد

زنجان-در آستانه عید مبعث، دختر جوان بلاروسی روز چهار شنبه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان به دین مبین اسلام و مذهب تشیع تشرف پیدا کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، دختر جوان بلاروسی روز چهار شنبه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان به دین مبین اسلام و مذهب تشیع تشرف پیدا کرد.

این دختر جوان شهادتین را بر زبان آورد و به دین مبین اسلام مشرف شد و اقرار به وحدانیت حق تعالی، نبوت پیامبر اسلام (ص) و امامت دوازده معصوم علیه السلام کرد.

امام جمعه زنجان در این مراسم در توصیه‌های به جوان بلاروس که به اتفاق زوج ایرانی خود در دفتر نماینده ولی فقیه حضور یافته بودند، اظهار داشت: سعی کنید در زندگی خود همدیگر رو درک کرده و با احترام متقابل زندگی کنید.

آیت‌الله خاتمی افزود: در زندگی خود سبک زندگی اسلامی را معیار قرار داده و با هم مهربان باشید و توکل به خدا کنید..

کد مطلب 6017868

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 1
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      تبریک!چقدر خوشبخت
    • ناشناس DE ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      3 4
      پاسخ
      زنی که با پسر ایرانی ازدواج کند بطور اجباری باید دین شوهرش را بپذیرد ! این همه دروغ برای چیست ؟

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