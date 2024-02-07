به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی زاده بعد از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه بخش‌های آزمایشگاه و تالاسمی و NICU بیمارستان زینبیه خورموج با زیر بنا هزار مترمربع و اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال و افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهری تنگک به مساحت هزار و ۵۰ مترمربع و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال تأمین زمین‌مرکز توسط مرحوم علی رستم زاد از جمله پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

وی تصریح کرد: پایگاه سلامت امام محمدتقی شهرستان گناوه با زیر بنا ۳۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، پایگاه سلامت مسکن مهر شهر اهرم با زیر بنا ۱۵۰ مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، پایگاه سلامت ولیعصر برازجان با زیر بنا ۲۶۰ مترمربع و اعتبار ۸۰ میلیارد ریال و آزمایشگاه مرکز جامع سلامت شنبه شهرستان دشتی با زیر بنا ۱۵۰ مترمربع و اعتبار ۳۵ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سالن آموزش بهورزی شهرستان دشتی با زیر بنا ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، خانه بهداشت روستای احشام جمال شهرستان تنگستان با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و خانه بهداشت روستای کری شهرستان تنگستان با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

ملکی زاده اضافه کرد: خانه بهداشت روستای کنار ترشان شهرستان دیر با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی اهرم با اعتبار ۴ میلیارد ریال و پایگاه اورژانس جاده‌ای روستای قله سفید شهرستان دشتستان با زیر بنا ۱۲۵ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

وی گفت: مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو شهرستان کنگان با زیر بنا ۷۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان، پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت روستای زیارت ساحلی شهرستان دشتی با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و برق‌رسانی و ارتقا پست برق بیمارستان بقیه اله دیلم با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

ملکی زاده افزود: خانه بهداشت روستای صیدی شهرستان جم با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، خانه بهداشت روستای سرکره شهرستان دشتستان با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، خانه بهداشت روستای گورک خورشیدی شهرستان تنگستان با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، خانه بهداشت عشایری روستای چهوک شهرستان دشتستان با زیر بنا ۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و خانه بهداشت روستای سربست شهرستان گناوه با زیر بنا ۱۵۰ مترمربع و اعتبار ۴۵ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خرید آمبولانس و دستگاه سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان گناوه با اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریال و خرید رادیولوژی پرتابل بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه با اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است

. وی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی اورژانس جاده‌ای روستای بوالخیر با زیر بنا ۱۲۵ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان بقیه الله دیلم با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستای بنداروز شهرستان دشتستان با زیر بنا ۳۲۰ مترمربع و اعتبار ۷۰ میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی خانه بهداشت روستای برکه چوپان با زیر بنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های افتتاحی حوزه سلامت استان بوشهر در این مدت بوده است.