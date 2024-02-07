کسب رتبه نخست نقل و انتقالات وجوه ارزی درشبکه بانکی توسط بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر ضمن تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب و پانزدهمین سالگرد تأسیس این بانک، گفت: نوزدهم بهمن ماه در تاریخ نظام بانکی ایران، سالروز تأسیس بانکی است که در کنار سایر مأموریت‌های محوله با رسالتی متفاوت از سایر بانک‌های کشور قدم به عرصه وجود گذاشت.

احمدی تصریح کرد: بانک شهر با ماهیت خدمت رسانی به حوزه مدیریت شهری و تأمین کننده بسترهای مالی خدمات رسانی به شهروندان کشور شکل گرفت و توانست در این مسیر منشأ تحولات مهم در کلانشهرهای کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های بانک شهر در شبکه بانکی، افزود: اولین صندوق املاک و مستغلات را با هدف خلق ارزش برای شهروندان و مشتریان، راه اندازی کرده و هم اکنون آنها می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

احمدی به کسب رتبه نخست نقل و انتقالات وجوه ارزی در شبکه بانکی توسط بانک شهر اشاره کرد و گفت: این بانک توانسته است رتبه دوم مدیریت عملیات وجوه ارزی در نظام بانکی جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی و خدمات مختلف به داخل کشور را کسب کند.

وی از کسب بیشترین سود هر سهم و سود عملیاتی ناشی از آن در سال جاری به عنوان یکی از اقدامات مهم بانک نام برد و گفت: افتخاراتی که در سال جاری کسب کردیم با همت همکاران جوان و تلاشگر بانک به دست آمده است.

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه بسترهای خدمات رسانی به هموطنان در شعب بانک بیش از پیش فراهم خواهد شد، خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم تا نقش مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف و پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور ایفا کرده و در ارتقا سطح کیفی زندگی شهروندان تأثیر گذار باشیم.