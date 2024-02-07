به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، بعد از ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۲ هزار مددجوی زنجانی اظهار کرد: با توجه به اغتشاشات سال گذشته، انتخابات پیش‌رو از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه هجمه‌های زیادی به کشور وارد شد.

وی با اشاره به اینکه انتخابات و حضور مردم در آن رابطه مستقیمی با امنیت و اقتدار کشور دارد، ابراز کرد: حتی در عرصه تحریم‌های جدید نیز تأثیرگذار خواهد بود، چون تجربه نشان داده هرچقدر ما بیشتر عقب‌نشینی کردیم دشمن بیشتر پیشروی کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه دشمنان با شناخت از اهمیت حضور مردم در انتخابات، همه توان خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به کار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: نظم جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است و حضور حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند تحولات جهانی را به نفع کشور رقم بزند.

رفیعی تصریح کرد: هرگونه بی‌تفاوتی برای حضور در پای صندوق‌های رأی جواب مثبت به خواست دشمنان این مرز و بوم و زمینه‌ساز تشدید اقدامات آنها علیه ملت ایران خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران حتی در انتخاب رهبر خود هم دخالت دارند، افزود: یکی از مهمترین مبانی انقلاب اسلامی، بحث حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است و ایجاد و بروز انقلاب ناشی از این امر بود که مردم تصمیم گرفتند با انسجام و یکدلی در کنار رهبری امام و بر مبنای آموزه‌های دین اسلام، مسیر نادرست کشور را تغییر دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان انتخابات را مهمترین جلوه مردم سالاری دینی خواند و گفت: مردم همواره در عرصه‌های انقلاب اسلامی حضور داشته‌اند.

وی به هوشمندی رهبر کبیر انقلاب و شکل‌گیری نهادهای انقلابی اشاره کرد و افزود: کمیته امداد دقیقاً یک ماه پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت و رفع محرومیت از اهداف آن بوده است و خوشبختانه در ۴۵ سال گذشته فعالیت خوبی داشته است.

رفیعی با اشاره به اینکه کمیته امداد نماد عدالت است، عنوان کرد: با کمک به اشتغال کشور و توانمندسازی مددجویان اقدامات قابل توجهی در دستگیری از محرومان برداشته است.

وی اظهار کرد: نقشه‌های شوم دشمنان برای توقف قطار پیشرفت کشور با هوشیاری و حضور مردم در صحنه همچون همیشه، نقش بر آب می‌شود.