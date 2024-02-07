امکان صادرات گوشت سفید حتی در فصول پرمصرف در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرغ گوشتی در شهرستان سرعین، اظهار کرد: دستیابی به امنیت غذایی یکی از مهمترین سیاست‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی است به طوری که دستیابی به خودکفایی و استقلال بدون توجه به این مؤلفه امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری در کشور محسوب می‌شود به همین خاطر بهره‌برداری و افتتاحیه طرح‌هایی که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی دارند، موجبات خرسندی و رضایت هر هموطن میهن دوست را فراهم می‌آورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: سرازیر شدن هموطنان از دیگر نقاط کشور به استان در فصول گردشگری قطعاً سبب افزایش مصرف مواد غذایی به ویژه گوشت سفید می‌شود ولی خوشبختانه با راهکارهای اصولی که سازمان جهاد کشاورزی در گسترش و افزایش تولید گوشت سفید برداشته حتی در فصول پرمصرف نیز این استان قدرت صادرات گوشت سفید را به دیگر استان‌های کشور دارا است.

عبداللهی افزود: سازمان جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی اجازه ایجاد تراکم برای واحدهای مرغداری را به دلیل جلوگیری از شیوع آفات، امراض و بیماری‌ها نمی‌دهند به همین دلیل نیز متقاضیان نباید این محدودیت را بی‌اهمیتی به گسترش صنایع مرتبط با طیور بدانند قطعاً اگر واحدی شرایط لازم برای احداث را داشته باشد، مسئولان نهایت همکاری را انجام خواهند داد.