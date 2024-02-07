ایران در رشد شتاب علمی در دنیا جایگاه نخست را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی عصر چهارشنبه در نشست تبیینی دستاوردهای انقلاب اسلامی به فلسفه ظهور و بروز انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در زمانی که آثار دین و معنویت رو به افول بود، با پیروزی انقلاب اسلامی معنویت به کشور، منطقه و دنیا بازگشت.
وی تصریح کرد: این نهاد انقلابی و علمی افتخار دارد که مولود و دستاورد انقلاب بوده و یکی از نهادهای انقلابی امیدآفرین است و در پیشرفت اهداف انقلاب اسلامی سهم عظیمی دارد.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل به جایگاه علمی و فرهنگی کشور در سطح دنیا اشاره کرد و افزود: ایران از نظر تولید مقالات در جایگاه ۱۸، تولید مقالات پر استناد رتبه ۲۱ و در رشد شتاب علمی رتبه نخست جهانی را دارد.
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچ حاکمیتی در طول تاریخ به اندازه دوره انقلاب اسلامی به علم بها نداده و این دستاوردهای علمی مرهون مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری است.
وی اضافه کرد: هر کشوری برای پیشرفت نیازمند فعالیتهای علمی و پژوهشی است و کشوری که بر روی علم سرمایهگذاری کرده به اقتدار رسیده است.
رسولی به تأثیرگذاری جهاد دانشگاهی در زمینه علمی و پژوهشی در کشور و جهان اشاره کرد و ادامه داد: این نهاد انقلابی با راهاندازی پژوهشگاه رویان و تولد نخستین نوزاد آزمایشگاهی، استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماریها در کشور برای نخستین بار، تولید نخستین حیوان شبیهسازی شده در خاورمیانه و درمان بیماریهای سرطان و ناباروری جایگاه علمی ایران اسلامی را در جهان ارتقا داده به طوری که ایران در علوم ناباروری جایگاه چهارم را در دنیا دارد.
وی دستاوردهای علمی و اجتماعی کشور در بعد از انقلاب را مبارک و قابل تحسین عنوان کرد و گفت: در کنار این دستاوردهای مبارک، مسایل و مشکلاتی نیز وجود دارد که زمینه نارضایتی مردم را فراهم میکند و مانع از چشیدن شیرینی این خدمات به کام مردم میشود.
رسولی بیان کرد: یکی از این عوامل تورم است که مهار آن به طور شایسته در کشور اتفاق نیفتاده و سبب شده مردم نتوانند شیرینی این موفقیتها را بچشند.
وی عامل دیگر نارضایتی مردم را رقابتهای ناسالم در جناحهای سیاسی و انتخابات عنوان کرد و افزود: رقابتهای ناسالم و تخریب متقابل رقبا سبب ایجاد یأس، ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی در بین مردم میشود.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل اظهار امیدواری کرد: با ترویج وحدت و همدلی بتوانیم نارساییها را برطرف کرده و مردم بتوانند از خدمات و موفقیتهای انقلاب اسلامی با رضایت بهرهمند شوند.
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