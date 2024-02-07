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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

رایزنی وزیر دفاع ترکیه با بارزانی

رایزنی وزیر دفاع ترکیه با بارزانی

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، امروز چهارشنبه با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، امروز چهارشنبه با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره اوضاع کلی عراق، راه های تقویت روابط دوجانبه رایزنی و بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک برای حفظ امنیت و ثبات در اقلیم، عراق و منطقه تاکید کردند.

در این دیدار، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تمایل اقلیم را بر تحکیم روابط دوجانبه براساس حسن همجواری و منافع مشترک، مورد تاکید قرار داد.

وی افزود که اقلیم کردستان عراق همواره عاملی برای امنیت و ثبات خواهد بود و اجازه نخواهد داد، منبع تهدیدی برای کشورهای مجاور باشد.

کد مطلب 6017993

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