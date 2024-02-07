مردم در روند اجرا و ایجاد سلامت و امنیت انتخابات سهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان که در محل استانداری برگزار شد، با تاکید بر این مطلب که مردم این استان همواره پای انقلاب و آرمان‌های نظام هستند، افزود: دو ویژگی مهم و شاخص این منطقه مردم مؤمن و تیم مدیریتی استان بویژه از آغاز دولت سیزدهم است که همواره تلاش، کار، پیگیری و خدمت به مردم را در اولویت دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه فرصت کنار هم بودن را بویژه در استان قومی و مذهبی همچون سیستان و بلوچستان باید غنیمت دانست، افزود: با وجود محرومیت تاریخی این استان اما جنس مردم از شعور، فهم و درک بوده و با انقلاب اسلامی هستند و حق این مردم خدمت جهادی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر این مطلب که سیستان و بلوچستان در تمامی حوزه‌ها شرایط خوبی دارد و در دوره‌های گذشته انتخابات نیز جزو پنج استان برتر کشور در مشارکت بوده، ادامه داد: مردم شایسته خدمت هستند و در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری که ۱۱ اسفند امسال برگزار می‌شود، بار دیگر با حضور در جشن ملی کشور پیمان خود را با این نظام و انقلاب نشان خواهند داد.

وی با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات پرشور اقدامات خوبی در کشور انجام شده، گفت: از ماه‌ها پیش دوره‌های آموزشی متعددی برای مدیران و عوامل اجرایی شعب اخذ رأی برگزار شده، همچنین برنامه‌ریزی های دقیقی انجام شده که سلامت و امنیت انتخابات در این دوره هم با کمک مردم تأمین شود، همانطور که در سنوات گذشته نیز مردم نقش کلیدی داشتند.

شاهچراغی با تاکید بر اینکه مردم هم در اجرا و هم ایجاد سلامت و امنیت انتخابات سهیم هستند، اظهار کرد: نباید در اجرا هیچ نقصی وجود داشته باشد، باید با اقتضائات منطقه‌ای و شهرستانی خود موانعی که بر سر اجرا وجود دارد را از مسیر بردارید که مؤلفه‌های مهم تحقق این مهم آموزش و دیگری برنامه ریزی و پیش بینی‌های لازم است.

وی تاکید کرد: با توجه به فرایند جدید انتخابات، شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه یکی از پنج مدارک هویتی خود شامل شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و پایان خدمت در رأی‌گیری شرکت کند و این مدارک هویتی از طریق دستگاه احراز هویت مستقر در شعب اخذ رأی تأیید و ثبت می‌شود.

شاهچراغی افزود: همچنین همان طور که در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور آمده است در راستای اجرای تبصره (۴) ماده ۱۱ قانون انتخابات به منظور تسریع در احراز هویت رأی دهندگان، ارائه شماره ملی برای دارندگان شناسنامه‌های قدیمی در روز اخذ رأی الزامی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به چهار مؤلفه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت در انتخابات، گفت: اساساً همه اقدامات ستاد انتخابات کشور، بر اساس قانون و راهبردهای رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی عمومی از روند اجرای انتخابات، اظهار کرد: دهیاران، بخشداران، فرمانداران و شهرداری‌ها باید شرایط اخذ رأی و زمان انتخابات را با بهره‌مندی از فضای شهری و فضای مجازی به سمع و بصر مردم برسانند.

شاهچراغی با بیان اینکه بخشداری‌ها و دهیاران نقش کلیدی در روشنگری و جهاد تبیین دارند، اظهار کرد: اتفاق خوب و واقعیت‌های امیدآفرینی که در چند سال گذشته در سیستان و بلوچستان انجام شده که موجب افزایش سرمایه اجتماعی و امید به آینده کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بکارگیری تمام ظرفیت کشور برای برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات، خاطرنشان کرد: بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است به همین منظور رؤسای ستاد انتخابات باید نهایت دقت را در این امانتداری انجام دهند.