نمایش ۳۰ سند تاریخی از اسناد ساواک در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مهدویان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اقدامات دهه فجر بازخوانی اسناد تاریخی مربوط به ساواک در قوچان بوده که از میان بررسی یک‌صد اثر، ۳۰ اثر در دانشگاه صنعتی قوچان به نمایش درآمده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان گفت: این دانشگاه اولین نمایشگاه بازخوانی اسناد تاریخی مربوط به ساواک را که به رصد و اشراف اطلاعاتی رخدادها و اتفاقات شهرستان قوچان مربوط بوده را برای دانشجویان به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: این نمایشگاه یادآور شرایط آن زمان و اشراف اطلاعاتی و رصد کامل ساواک در این شهرستان بوده که به‌خوبی شرایط موجود در رژیم گذشته را به نمایش گذاشته است.

مهدویان با تأکید بر اینکه ادامه این نمایشگاه در مصلی قبا برای عموم مردم به نمایش گذاشته خواهد شد، افزود: یکی از اولویت‌های شورای فرهنگی این دانشگاه توجه به برپایی نمایشگاه‌های شاخصی همچون خوشنویسی، حجم و مجسمه و.... بوده که استقبال خوب دانشجویان از آن نشان از توجه ویژه این قشر از جامعه به زوایای مختلف فرهنگی دارد.

دانشجویان سفرای فرهنگی در انتقال تاریخ، آداب‌و رسوم هر منطقه

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان نیز رسالت دانشگاه را کنشگری اجتماعی و توجه به اقلیم و بوم منطقه دانست و تصریح کرد: باید تأثیرگذاری اجتماعی خود را در شهرستان داشته باشیم که همین امر موجب برپایی نمایشگاه‌های مختلفی همچون اسناد تاریخی ساواک، منابع طبیعی و قرآن‌های خطی و … شده است.

مرتضی خانی دهنوی با اشاره به ساخت ۲ فیلم مستند کوتاه در این دانشگاه افزود: یکی از اهداف در این زمینه حمایت از فیلم‌سازان جوان بوده تا نشان دهیم می‌توان با صرف حداقل هزینه و امکانات کارهایی ارزشمند در حوزه نمایش و فیلم را انجام داد.

وی تأکید کرد: کمبود فضای فرهنگی در قوچان بسیار محسوس بوده و جای خالی یک فرهنگ‌سرای مشخص احساس می‌شود تا همه فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در این حوزه برای مردم قابل‌نمایش باشد.

معاون دانشگاه صنعتی قوچان بیش از ۵۰ درصد دانشجویان این دانشگاه را غیربومی برشمرد و تصریح کرد: حضور این دانشجویان فرصتی بوده تا فرهنگ منطقه و آداب و رسوم بومی و محلی را به آن‌ها معرفی کنیم تا هنگام بازگشت به زیست‌بوم خود سفیر فرهنگی در انتقال تاریخ باشند.