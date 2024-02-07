زمین خواری ۵۸۴میلیاردی در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: طی آذر ماه سال جاری و در ادامه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی پدیده شوم زمین خواری، ۵ فقره شکایت مبنی بر تصرف اراضی دولتی به مالکیت منابع طبیعی شهرستان به پلیس آگاهی اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی واصل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد افرادی به هویتهای معلوم در مناطق روستایی حاشیه ای سیریک با دیوارکشی و ساخت و ساز ۵۹ هزار و ۸۴۵ متر مربع از اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در اجرای دستور مقام قضائی، پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعزام و ضمن رفع تصرف و تفهیم اتهام با تشکیل پرونده متهمان جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش اراضی ملی کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۵۸۴ میلیارد ریال عنوان کرده و بیان داشت: حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی یکی از اولویت های ماموریت پلیس است که این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.