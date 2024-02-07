کنگره ملی شهدا در خوزستان باید باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های خوزستان با حضور سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان، «امیر طرفیانی» مدیرکل روابط عمومی استانداری و جمعی از مسئولان در هویزه برگزار شد.

در این نشست فرمانده سپاه استان با اشاره به مقام والای شهدا بر اهمیت برگزاری باشکوه و مطلوب کنگره ملی شهدا در اهواز و لزوم مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه تاکید کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان در این نشست با اشاره به ابعاد ملی این رویداد از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست نسبت به تدارک امکانات و تمهیدات لازم در برگزاری شایسته این آئین اهتمام داشته باشند.