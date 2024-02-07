تداوم پیروزی بوکسورهای ایران در تورنمنت بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، مسابقات بین‌المللی بلغارستان که از تورنمنت‌های سطح یک جهان است از روز یکشنبه آغاز شده و تیم ایران با هفت بوکسور در این رویداد حضور یافته است. در بخش مردان، ۱۷۸ بوکسور حضور دارند.

بوکسورهای کشورهای، ایران، الجزایر، ارمنستان، اتریش، بلغارستان، چین، فرانسه، گرجستان، یونان، گواتمالا، هند، ایرلند، قزاقستان، کوزوو، قرقیزستان، لیتوانی، مولداوی، مغولستان، مراکش، نیجریه، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، اوکراین و ازبکستان در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

مصطفی ریگی، دانیال شه‌بخش، علی حبیبی‌نژاد، مسلم مقصودی، میثم قشلاقی، حسین دانشور و ایمان رمضان‌پور؛ بوکسورهای اعزامی کشورمان به بلغارستان هستند.

تیم ایران عصر امروز چهارشنبه، چهار نماینده داشت که همگی به برتری دست یافتند. مصطفی ریگی، مسلم مقصودی و میثم قشلاقی مقابل حریفان صاحب برتری شدند و به یک‌چهارم‌نهایی رسیدند.

سپس «حسین دانشور» در وزن ۹۲ کیلوگرم به‌عنوان آخرین نماینده امروز ایران روی رینگ رفت و مقابل ولادمیر کوشینر از اوکراین، قاطعا پیروز شد و صعود کرد. با این اوصاف، دانشور در یک‌چهارم با کوشیتاشویلی از گرجستان مصاف می‌دهد.

نتایج عصر امروز نمایندگان ایران بدین شرح است:

در وزن ۵۱ کیلوگرم، مصطفی ریگی با آرن اسلامازیان از ارمنستان مبارزه کرد و در نهایت به برتری ارزشمند دست یافت. ریگی در یک‌چهارم به مصاف جلیل‌اوف ازبکستانی می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، مسلم مقصودی بوکسور باتجربه کشورمان باید به مصاف شوکوروف از تاجیکستان می‌رفت که حریف تاجیک روی رینگ حاضر نشد تا مسلم برنده اعلام شود. مقصودی در یک‌چهارم با کیوین رامی از بلغارستان رقابت خواهد کرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، میثم قشلاقی با آناستاسیوس از لیتوانی جدال ‌کرد و با اقتدار این مبارزه را پیروز شد و به مرحله یک‌چهارم رسید. قشلاقی در مرحله بعدی با نیکولوف از بلغارستان رقابت می‌کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، حسین دانشور مقابل ولادمیر کوشینر از اوکراین روی رینگ رفت و قاطعا پیروز شد و صعود کرد. با این اوصاف، دانشور در یک‌چهارم با کوشیتاشویلی از گرجستان مصاف می‌دهد. بوکسور گرجستانی در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد.