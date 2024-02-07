مژگان سلطانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات بانوان شاغل دستگاههای اجرایی استان اردبیل با محوریت بازیهای بومی و محلی در سه رشته دالپلان، دوز فیزیکی و هفت سنگ به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جشنواره ۴۸ نفر در قالب ۹ تیم از دستگاههای اجرایی استان اردبیل شرکت داشتند که در هفت سنگ مهارتی آرزو اللهقلیپور از اداره کل اوقاف، اعظم حسنزاده و افسون صمدی از شرکت مخابرات به ترتیب اول تا سوم شدند.
معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان گفت: در رشته دالپلان خاطره اصولی از بهزیستی، لیلا فرید از کانون فکری کودکان و خدیجه نامور به ترتیب به مقام اول تا سوم دست پیدا کرده و در رشته دوز فیزیکی که به صورت تیمی برگزار شده بود، تیمهای استانداری، تأمین اجتماعی و اداره کل ورزش و جوانان به ترتیب اول تا سوم شدند.
سلطانی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی بانوان شاغل با بازیهای بومی و محلی و ترویج این بازیها و مشارکت بانوان شاغل در مسابقات ورزشی بود.
معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: برای آشنایی بانوان با زندگی روستایی و عشایری همزمان با برگزاری این جشنواره، نمایشگاه سبک زندگی و آیینهای سنتی روستاییان و عشایر استان و وسایل دستساز روستاییان در ورزشگاه رضازاده به نمایش گذاشته شد.
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