پیست اسکیت اردبیل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پهناور شامگاه چهارشنبه در مجمع سالیانه هیأت اسکیت استان اردبیل، اظهار کرد: پروژه پیست اسکیت استان اردبیل تنها با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردار است که تلاش خواهیم کرد با کمک اعتبارات استانی و ملی بتوانیم این پیست را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به اینکه این پیست یکی از پیست‌های سرپوشیده و استاندارد در کشور است، تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این پیست بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت بهره‌برداری از این پیست، استان اردبیل می‌تواند میزبان مسابقات ملی و بین‌المللی باشد و استان اردبیل را به یکی از قطب‌های اسکیت در کشور و یک پایگاه دائمی اسکیت تبدیل می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل توسعه و پیشرفت ورزش را در وفاق همگانی عنوان کرد و افزود: با وفاق همگانی که از مهمترین اصل در ورزش است، می‌توانیم شاهد توسعه و پیشرفت ورزش در استان باشیم و همه مسئولان ورزش، ورزشکاران و پیشکسوتان با کمک و وفاق همگانی و همدلی برای توسعه ورزش استان در کنار هم باشند.