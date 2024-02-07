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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:

پیست اسکیت اردبیل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

پیست اسکیت اردبیل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برای بهره‌برداری از پیست اردبیل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر راه‌اندازی شود، استان اردبیل می‌تواند میزبان مسابقات بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پهناور شامگاه چهارشنبه در مجمع سالیانه هیأت اسکیت استان اردبیل، اظهار کرد: پروژه پیست اسکیت استان اردبیل تنها با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردار است که تلاش خواهیم کرد با کمک اعتبارات استانی و ملی بتوانیم این پیست را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به اینکه این پیست یکی از پیست‌های سرپوشیده و استاندارد در کشور است، تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این پیست بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت بهره‌برداری از این پیست، استان اردبیل می‌تواند میزبان مسابقات ملی و بین‌المللی باشد و استان اردبیل را به یکی از قطب‌های اسکیت در کشور و یک پایگاه دائمی اسکیت تبدیل می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل توسعه و پیشرفت ورزش را در وفاق همگانی عنوان کرد و افزود: با وفاق همگانی که از مهمترین اصل در ورزش است، می‌توانیم شاهد توسعه و پیشرفت ورزش در استان باشیم و همه مسئولان ورزش، ورزشکاران و پیشکسوتان با کمک و وفاق همگانی و همدلی برای توسعه ورزش استان در کنار هم باشند.

کد مطلب 6018187

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