عامل پیش روندگی انقلاب اسلامی معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی عصر چهارشنبه در نشست جهاد تبیین و انتخابات، اظهار کرد: همه باید با انجام اقدامات جهادی، هر آنچه در توان است به میدان بیاوریم و با رعایت تقوای الهی در مسیر ارزش‌های انقلاب گام برداریم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تاکید کرد: ملت ایران همواره با اقتدار پای ارزش‌های نظام ایستاده‌اند و به این انقلاب اعتقاد راسخ دارند.



فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی عامل پیروزی و پیش روندگی انقلاب اسلامی را معنویت دانست و افزود: در دوران جنگ تحمیلی با دست خالی بیش از یکصد پروژه در کارخانجات اراک مهندسی معکوس انجام دادیم و با بهره گیری از ظرفیت آنها به پیروزی دست یافتیم.

سردار کریمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به نظام بین الملل نه گفته است، گفت: واژه " نه" به ابرقدرت شرق و غرب و استقلال، آزادی و پیشرفت‌های ایران در طی بیش از چهار دهه سبب عصبانیت دشمنان شده است.

وی افزود: آن زمان که دست خالی بودیم و موشک و ابزار جنگی نداشتیم در برابر ابر قدرت‌ها ایستادیم اکنون نیز با حمایت مردم به عنوان سرمایه اجتماعی این انقلاب با اقتدار در برابر توطئه‌های دشمن مقاومت می‌کنیم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، به تلاش‌ها و فعالیت‌های گسترده قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرد و گفت: سپاه در این راستا هماهنگ کننده است و تمام اقدامات از سوی، مردم دانشمندان و اندیشمندان جوان ایران انجام شده است.

سردار کریمی گفت: اکنون همه دشمن بسیج شدند و تمام توان خود را بکار گرفته‌اند تا معنویت را از ما بگیرند که در این راستا باید نسل جوان و نوجوان را از توطئه‌ها هوشیار کنیم و با انجام فعالیت‌های جهادی پیروز میدان شویم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی بر لزوم توجه ویژه به جهاد تبیین گفت: به طور حتم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سبب قوام و دوام جامعه می‌شود و توطئه‌های شوم دشمنان را نیز خنثی می‌کند.

وی مردم سالاری دینی را یکی از دستاورد انقلاب دانست و ادامه داد: مردم در طول این ۴۵ سال هموار در سرنوشت خود دخیل بوده‌اند و با رأی خود در سرنوشت کشور سهیم و نقش آفرین بودند.

سردار کریمی با بیان اینکه این مشارکت سیاسی اقتدار را به دنبال دارد، گفت: یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی جامعه حضور و مشارکت مردم در صحنه است.