جشن بزرگ جامعه کارگری و کارفرمایی استان همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شعبانی عصر چهارشنبه در جشن بزرگ جامعه کارگری و کارفرمایی دهه فجر انقلاب اسلامی که در مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران استان همدان برگزار شد، عنوان کرد: بیش از ۴۰۰ برنامه از سوی کمیته کارگری و کارآفرینی ستاد برگزاری مراسم‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در استان همدان پیش بینی شد.

وی ادامه داد: یکی از این برنامه‌ها که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی جامعه کار و تولید پیش بینی شده بود، برگزاری جشن بزرگ جامعه کارگری و کارفرمایی استان همدان در ایام الله دهه فجر بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه سعی شد تا امروز، در این مراسم اقشار مختلف مردم، نماینده تشکل‌های مختلف صنفی، جامعه کارگری و کارفرمایی، مدیران و مسئولین استانی حضور داشته باشند، اظهار کرد: این جامعه کار و تولید در روز ۲۲ بهمن ماه نیز با حضور گسترده در راهپیمایی بار دیگر تجدید میثاق با امام (ره) و آرمانهای انقلاب خواهند داشت.

شعبانی در پایان تصریح کرد: در این برنامه از ۶ کارگر نمونه، ۵ گروه کاری نمونه، ۲ واحد تمونه، ۸ قهرمان ورزش کارگری، ۲ خانواده شهید کارگری، ۳ بازنشسته تأمین اجتماعی حوزه‌های ورزشی تقدیر شد.

در ادامه این مراسم، سیدمجتبی حسینی؛ معاون اقتصادی استاندار همدان نیز ضمن تبریک مبعث پیامبر (ص) از امید به آینده و نقش سرنوشت ساز مردم در انتخابات سخن گفت.