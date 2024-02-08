به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه چهارشنبه، در همایش «انتخابات مظهر اقتدار و وحدت ملی» که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به دلایل وقوع انقلاب اسلامی ایران، افزود: طبق فرموده امام خمینی (ره)، «ما برای پیاده کردن اسلام ناب محمدی و اجرای فرمان الهی به میدان آمدیم»، بنابراین اراده الهی موجب شد تا انقلاب اسلامی روز به روز پیشرفت کند.

وی بیان کرد: در طول عمر انقلاب اسلامی، دشمنان با تمام توان و ظرفیت خود، تلاش کرده تا به روش‌های مختلف، جلوی پیشرفت انقلاب و اهداف آن را بگیرند، اما امروز همه می‌بینند و می‌دانند که پیروز میدان هستیم و به خوداتکایی رسیده‌ایم، قوی‌ترین ملت هستیم چرا که متکی به خدا هستیم، کسی که متکی به خدا باشد از هیچ قدرتی واهمه ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: کارگزاران نظام اسلامی باید به خوبی در خدمت مردم باشند و ارائه خدمات را به سرعت و دقت انجام دهند، مدیران در نظام اسلامی باید بر اساس آموزه‌های دینی عمل کنند چرا که در قیامت باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

وی اظهار کرد: ابتکار و خلاقیت در امور بسیار مهم است و مسؤولان و نیروهای زیر مجموعه در دستگاه‌های اجرایی، باید با نوآوری و بکارگیری روش‌های جدید و استفاده از فناوری‌های روز امور خدمت رسانی به مردم را تسهیل کنند.

کرمی تاکید کرد: هنگامی که امتی بر خداوند متکی باشد از هیچ مشقتی واهمه ندارند و امروز ما در یک جنگ ترکیبی با دشمن قرار داریم که تلاش می‌کند با دو ابزار رسانه و فضای مجازی اذهان را اشغال کند بنابراین، باید در این جنگ ترکیبی هوشیار باشیم.

وی اظهار کرد: محور اصلی توسعه استان؛ دانشگاه هست که آموزش و پرورش نیز در کنار دانشگاه بسیار تأثیرگذار بوده و بدین منظور برای رفع مسائل مربوطه جلسات تخصصی برگزار شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: مهارت محوری در آموزش و تقویت نگاه توحیدی دانش آموزان باید مورد توجه مسئولان باشد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان به بیان ظرفیت‌، انواع معادن، فرآوری مواد معدنی، حوزه کشاورزی، باغداری، گسترش نخلستان‌ها و باغات موز، اقتصاد دریا و تجارت در سطح استان اشاره و گفت: با این همه ثروت عظیم، اگر محرومیتی هم وجود دارد، به دلیل افکار مسؤولان است، مردم باید به بخش اقتصادی و سرمایه گذاری در این عرصه ورود کنند.