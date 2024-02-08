توقع نداشتم به قطر ببازیم/ فقط یک نیمه برابر ژاپن خوب بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا برابر قطر شکست خورد و از رسیدن به دیدار فینال بازماند. سبک بازی تیم ملی انتقاداتی را از سوی پیشکسوتان به همراه داشت.

بهروز رهبری فرد بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس در مورد دیدار مرحله نیمه نهایی و شکست ایران گفت: توقع نداشتم به گونه ای بازی کنیم که قطر ما را شکست بدهد و فینالیست شود.

وی ادامه داد: فوتبال ایران فاصله زیادی با کشورهای عربی دارد و در سال های گذشته همیشه برابر این تیم ها برتر و پیروز بوده ایم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که این بار برابر قطر شکست خوردیم.

رهبری فرد ادامه داد: ما یک نیمه برابر ژاپن خوب بودیم اما نمی دانم چرا همان بازی را برابر قطر انجام ندادیم. چه اتفاقی افتاد که تیم ملی نتوانست برابر قطر هم نمایش خوبی داشته باشد. شاید بازیکنان بعد از بازی با ژاپن فکر کردند کار تمام شده است.