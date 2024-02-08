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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۳

بهروز رهبری فرد:

توقع نداشتم به قطر ببازیم/ فقط یک نیمه برابر ژاپن خوب بودیم

توقع نداشتم به قطر ببازیم/ فقط یک نیمه برابر ژاپن خوب بودیم

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: فاصله فوتبال ما با تیم های عربی زیاد است و انتظار نداشتم برابر قطر شکست بخوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا برابر قطر شکست خورد و از رسیدن به دیدار فینال بازماند. سبک بازی تیم ملی انتقاداتی را از سوی پیشکسوتان به همراه داشت.

بهروز رهبری فرد بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس در مورد دیدار مرحله نیمه نهایی و شکست ایران گفت: توقع نداشتم به گونه ای بازی کنیم که قطر ما را شکست بدهد و فینالیست شود.

وی ادامه داد: فوتبال ایران فاصله زیادی با کشورهای عربی دارد و در سال های گذشته همیشه برابر این تیم ها برتر و پیروز بوده ایم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که این بار برابر قطر شکست خوردیم.

رهبری فرد ادامه داد: ما یک نیمه برابر ژاپن خوب بودیم اما نمی دانم چرا همان بازی را برابر قطر انجام ندادیم. چه اتفاقی افتاد که تیم ملی نتوانست برابر قطر هم نمایش خوبی داشته باشد. شاید بازیکنان بعد از بازی با ژاپن فکر کردند کار تمام شده است.

کد مطلب 6018292

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      شما رو برای کارشناسی آوردن و بررسی علت بد بودن تیم و گرنه ما هم میدونیم خوب نبودیم
    • زاهدی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      6 0
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      تیم قطر و فوتبال آنها قوی نبودند تیم ما به تفکر مربی باخت و از بازیکن های سرعتی استفاده نشد و به همین راحتی باختیم
    • بچه خوب IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      حرفی زدی از پروین اجازه گرفتی
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 0
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      ژاپنیا جای نوه نتیجه بازیکنای ما بودن،تیم ملی باید جوانگرایی بشه ، الان شده خانه سالمندان
    • مهدی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      از روئسای فدراسیون فوتبال یه انتقاد داشتم و اونم اینه که انسان که دو بار از یه سوراخ گزیده نمیشه ...!!!؟ شما وقتی دیدید این آقا در مسابقات جام ملتها در 2007 نتیجه نگرفت و استعفا و بنوعی اخراج شد و مورد انتقاد شدید کارشناسان فوتبال وقت از جمله آقای حاج رضایی و غیره شد ، چرا دوباره باهاش قراداد بستید

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