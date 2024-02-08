به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، باب ایگر، مدیرعامل دیزنی با اعلام خبر ساخته شدن فیلم دوم «موآنا» افزود تاریخ اکران این فیلم ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ خواهد بود.

دومین فیلم «موآنا» ابتدا در قالب یک سریال تلویزیونی ساخته شد، اما از آنجا که توانست ایگر را تحت تاثیر قرار دهد، به یک فیلم سینمایی تبدیل شد.

ایگر در بیانیه‌اش گفت: «موآنا» به یک مجموعه فوق‌العاده محبوب بدل می‌شود.

به گفته دیزنی، «موآنا ۲» مخاطبان را به یک سفر جدید با موانا، مائوئی و خدمه‌ای کاملا جدید متشکل از دریانوردان باورنکردنی خواهد برد. در این داستان موانا پس از دریافت تماس غیرمنتظره‌ای از اجداد راه‌یاب خود، باید به دریاهای دور اقیانوس و در آب‌های خطرناک و گمشده‌ای سفر کند تا با ماجراهایی روبه‌رو شود که هرگز تصورش را هم نمی‌کرد.

دیو دریک جونیور کارگردانی این انیمیشن را برعهده دارد و موسیقی آن را ابیگیل بارلو و امیلی بیر با همراهی اوپتی فویی و مارک مانچینا که در فیلم اول کار کرده بودند، می‌سازند. انتظار نمی‌رود لین مانوئل میراندا که ۲ آهنگ فیلم اول را نوشته بود، با آهنگ‌های جدید برای فیلم دوم بازگردد.

انیمیشن موزیکال «موآنا» بیش از ۶۸۰ میلیون دلار در گیشه سینماهای جهان فروش کرد و سال پیش در دیزنی پلاس به پخش یک میلیارد ساعت رسید.

ایگر در حالی تصمیم گرفته «موآنا ۲» را به سینما ببرد که سال ۲۰۲۳ سال سختی برای دیزنی بود و انیمیشن «آرزو» دیزنی در این سال، به صف طولانی آثار ناموفق دیگر مانند «مارول‌ها»، «عمارت جن زده» و «ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت» پیوست. «المنتال» پیکسار هم کارش را با مشکل آغاز کرد اما در نهایت ۴۹۶ میلیون دلار در سطح جهانی فروخت.

انیمیشن دوم «موآنا» ارتباطی با پروژه بازسازی این انیمیشن در قالب یک فیلم زنده ندارد و فیلم زنده آن در حال حاضر با بازی دواین جانسون در نقش مائوئی در دست ساخت است.