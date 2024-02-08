باج خواهی از جامعه پزشکی و صنعت داروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، گفت: تصمیم گیران لطفاً توجه کنند که شرکتهای پلتفرمی از دو سال پیش نرم افزارهایشان را در مطب پزشکان نصب کرده اند.
وی افزود: بعضی شرکتهای پلتفرمی همین الان، نسخه الکترونیک که توسط پزشک تولید میشود را با آگاهی و یا بدون اطلاع پزشک به سمت مراکز مورد نظر خود هدایت میکنند و با ایجاد روابط مالی غیرحرفه ای و دریافت پورسانت از این مراکز، روابط مالی جامعه پزشکی را به فساد کشیده اند.
کلانتری ادامه داد: تنها بخش باقیمانده از کار برای این پلتفرمها این است که یک آئین نامه و مجوزی پیدا کنند که به آنها اجازه دهد که رسماً بیایند وسط مسیر تجویز پزشک و داروخانه قرار بگیرند.
وی افزود: اگر تصمیم گیران ساده انگاری کنند و این اجازه را بدهند، تمام سیاستگذاری تجویز دارو و مصرف دارو به دست این پلتفرمها میافتد. آن گاه به زودی شاهد باج خواهیهای نجومی از جامعه پزشکی و داروخانهها و نیز ورشکستگی و زمین خوردن کارخانههای داروسازی خواهیم بود که به این پلتفرمهای خاص، باج نداده باشند.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سیاستگذاریهای فعلی حوزه سلامت به شدت به سمت ناسالم سازی فضا و روابط شغلی و حرفهای در این بخش، در حرکت است.
کلانتری گفت: باج خواهی بزرگ و استیلای مافیای پلتفرمی بر حوزه سلامت در راه است.
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