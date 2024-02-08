ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از محور چالوس تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر، تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است. محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه تهران – شمال محدوده تونلهای شماره ۱۲،۱۱ و ۱۳ و حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدودههای آبعلی و مشا، حدفاصل پلور تا گزنک، محدودههای شاهان دشت، وانا و سه راهی چلا، محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدودههای شهر دماوند و شهر فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت محدوده یوزباشی چای و حدفاصل منجیل تا رودبار ترافیک سنگین گزارش شده است.
همچنین آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهر ویلا تا گل دشت و محدودههای آبیک و محمدیه و آزادراه تهران – قم محدودههای عوارضی اول و قیصر آباد ترافیک سنگی است.
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.
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