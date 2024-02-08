استفاده از ظرفیت اقلیم ایران در پیشگیری و درمان بیماری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا، از حضور دفتر طب ایرانی و مکمل در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت گردشگری طب ایرانی می‌توان توصیه‌های سبک زندگی، نحوه مواجهه با اقلیم‌های مختلف (بیابان، جنگل، دریا و…) و راهکارهای حفظ و ارتقای سلامتی و روش‌های ساده و مؤثر درمانی را در قالب گردشگری طب ایرانی برای استفاده گردشگران فرهنگ‌سازی کرد.

وی افزود: اقلیم‌های متنوع در ایران اعم از کوهستان، بیابان، کویر، دریاچه‌های نمک و…، قابلیت‌های عظیمی در پیشگیری و کمک به درمان بیماری‌ها بر اساس آموزه‌های طب ایرانی دارند.

حسینی یکتا ادامه داد: توسعه دهکده‌ها و شهرک‌های سلامت با استفاده از ظرفیت‌ها و آموزه‌های طب ایرانی در توسعه اقتصاد سلامت و ارزآوری بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود.

وی گفت: طب ایرانی به عنوان یک مؤلفه فرهنگ و تمدن ایران می‌تواند موتور محرک و مؤثر برای متغیرهای فرهنگی باشد.

حسینی یکتا افزود: با رفع چالش‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، می‌توان شاهد رونق گردشگری طب ایرانی در ایران بود و از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شد.