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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

فرماندار دره شهر خبر داد؛

تامین اعتبار تجمیع پمپاژهای کشاورزی شهرستان دره شهر

تامین اعتبار تجمیع پمپاژهای کشاورزی شهرستان دره شهر

ایلام-فرماندار دره شهر از تامین اعتبار تجمیع پمپاژهای کشاورزی شهرستان دره شهر خبر داد.

هوشنگ طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر از صدور مجوز و تامین اعتبار تجمیع پمپاژهای شهرستان از روستای عباس آباد تا دمرود ماژین خبر داد.

وی بیان کرد: طرحی که اجرای آن زمینهای بی جان دره شهر را تولدی دو باره می‌بخشید.

فرماندار دره شهر اعلام کرد، فاز اول این پروژه با جانمایی در دشت خالصه آغاز خواهد شد. این پروژه که ۳ سال طول خواهد کشید با ۲۵۰۰ میلیارد اعتبار بیش از ۵۵۰۰ هکتار از اراضی دیم دره شهر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: رفع مشکل هرساله تنش آبی، افزایش ۳۵ برابری تولید، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه آبیاری و مهاجرت معکوس را می‌توان از مهمترین تاثیرات این ابر پروژه در دره شهر دانست.

طاهری بیان کرد: با محقق شدن تجمیع پمپاژها طی مدت اعلام شده می‌توان گفت رنسانسی در کشاورزی شهرستان رخ خواهد داد.

کد مطلب 6018393

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