هشدار سرمربی تیم لیگ برتری کاراته به مسوولان فدراسیون

سرمربی تیم کاراته بیمه تعاون با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: خدا را باید شکر کنیم که سرانجام و در فاصله کمتر از ۴۰ روز به پایان سال شاهد آغاز رقابت‌های سوپر کاراته بودیم. هر چند مسابقات دیر هنگام آغاز شد، ولی امیدوارم همه تیم‌های شرکت کننده تا آخر فصل در لیگ حضور داشته باشند و تیمی انصراف ندهد. که اگر چنین باشد، بدون شک مسابقات جذاب و پر چالشی را شاهد خواهیم بود.

وی در مورد ارزیابی خود از مسابقات هفته نخست گفت: سطح فنی مسابقات که بالا بود، ولی نکته اصلی اینجاست که رقابت همانند سال‌های گذشته بین همان مدعیان قبلی است و تیم قدرتمند جدیدی وارد لیگ نشده است. در واقع چهره جدید و ستاره نو ظهوری در کاراته نداریم و معتقدم ادامه این روند کاراته لطمه خواهد خورد.

روحانی افزود: این یک زنگ خطر با صدایی مهیب است و من به مسئولان فدراسیون و آنها که برای کاراته کشور و تصمیم گیری می‌کنند هشدار می‌دهم که تیم ملی خیلی زود با مشکل پشتوانه مواجه خواهد شد. چیزی که در هفته نخست دیدیم، رقابت بین همان کاراته کاهایی بود که چند سالی است در سطح اول کاراته ایران در حال فعالیت هستند و هیچ کاراته کای جدیدی نبود که قدیمی‌ها را تهدید کند. البته ورزشکاری که برابر دهقان زاده پیروز شد، در فصول قبل لیگ هم حضور داشت و فراز و فرود زیادی در لیگ داشته و خواهد داشت.

سرمربی بیمه تعاون در مورد تنها بازی این تیم در هفته نخست گفت: از اعضای تیم خودم هم راضی نبودم. عملکرد فنی برخی اعضای تیم جای سوال داشت. ما تیمی هستیم که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود تلاش می‌کنیم. هدف ما فقط سکوی نخست است. به کاراته کاهای بیمه هشدار می‌دهم که برای حضور در هفته دوم تمرین کرده و با آمادگی مناسب وارد لیگ شوند، در غیر این صورت مجبورم کاراته کاهای نا آماده را از ترکیب تیم کنار بگذارم.

وی در پایان به قضاوت داوران هم اشاره داشت و گفت: در هفته نخست شاهد قضاوت‌های خوبی بودیم. البته در بازی تیم ما چند اشتباه را شاهد بودم. مثلاً ضربه‌ای که حتی داوران پرچم نزدند در بازبینی فیلم حائز شرایط امتیاز شد. موضوعی که در چند مورد تکرار شد. ولی در مجموع معتقدم داوری‌ها خوب بود و می‌تواند در هفته‌های آتی هم بهتر شود.