به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی تماشاخانه ایرانشهر، نخستین اجرای نمایش «از نظر سیاسی بی ضرر» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن با حضور اکبر عبدی، گلاب آدینه و حمید نیلی مدیر عامل تماشاخانه ایرانشهر در سالن ناظرزاده کرمانی روی صحنه رفت.
اکبر عبدی زنگ افتتاحیه این نمایش را نواخت و پوستر این اثر نمایشی را نیز رونمایی کرد.
در این برنامه که با حضور حمید نیلی مدیر تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد، عبدی در سخنان کوتاهی تئاتر را معیار سنجش فرهنگ و شعور هر کشوری دانست و افزود: شهری مانند پاریس یک دهم تهران است ولی تئاترهایش چندین برابر تئاترهای ما است.
عبدی اضافه کرد: بودجه تئاتر در قیاس با تلویزیون بسیار ناچیز است و این در حالی است که بخش عمدهای از زمان برنامههای تلویزیونی به تبلیغات تجاری اختصاص دارد.
ابراهیم پشت کوهی، نیز در سخنانی از عبدی به عنوان کمدینی شاخص در سینما و تئاتر کشورمان و بازیگری با شمایلهای گوناگون نام برد.
وی یادآوری کرد که نمایش تازهاش، اقتباسی از رمان «مامور مرگهای غیراتفاقی» نوشته حسام حیدری است که از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
نمایش «از نظر سیاسی بیضرر» هر شب با بازی اتابک نادری، وحید آقاپور، گاتا عابدی، مرضیه صدرایی، یاشار نادری، فهیمه موسوی نیارکی، سامان کرمی، رضا آرامش، مهسا رضازاده، بهزاد قزل باش، متین بهشتی، مسعود بهشتی، سام جانملکی راس ساعت ۲۰:۳۰ و به مدت ۹۰ دقیقه در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
*سعید همتی
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