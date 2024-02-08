به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی صبح پنجشنبه در سفر خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با تبریک عید مبعث رسول اکرم (ص) ایام دهه فجر با اشاره به طرحهایی که در حوزه زنان و خانواده در تمام استانها از جمله یزد مطرح است، اظهار کرد: سه طرح در حوزه خانواده در استانهای مختلف در حال اجراست که امیدواریم با کمک مسوؤلان استانها اجرا و محقق شود.
وی افزود: طرح «زندگی و بالندگی» که مرتبط با والدین دانش آموزان است و به طور عمده به زیست عفیفانه، سبک زندگی و نوع تعامل دانش آموزان با خانواده و اجتماع میپردازد و نوع برخورد عفیفانه ای که برای دانش آموزان نیاز است، توسط خانوادهها برای آنها تبیین میشود.
خزعلی عنوان کرد: این طرح توسط مربیان در مرحل اول در ۶ استان اجرا شده که امیدواریم در مراحل بعدی و طی سال آینده در همه استانها اجرا شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: طرح «رویداد خانواده» نیز به صورت ملی انجام میشود که برخی رویدادهای آن اجرایی شده که امیدواریم در یزد نیز به زودی آغاز شود.
خزعلی با بیان اینکه این طرح در قالب ۹ کارگروه اجرایی میشود، افزود: این طرح به مسائل فرهنگی، تعذیه، سلامت، پوشش، مهارتهای خانوادگی و ارتباطی، بازی در خانواده و … میپردازد که با کمک وزارت ارشاد در چند استان در حال اجراست.
وی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در خانوادهها بیان کرد: امیدواریم با اجرای این طرحها برخی مسائلی که در خانواده ایجاد شده را برطرف کنیم که مسیر اول آن آموزش و تزکیه است که از مسیر ۹ گانه در طرح رویداد خانواده برای تحقق این امر تلاش میکنیم.
خزعلی، «شناسایی زنان تأثیرگذار» را دیگر طرح حوزه زنان و خانواده ریاست جمهوری برشمرد و اظهار کرد: این طرح را از روز زن امسال آغاز کردهایم و زنان را در حوزههای مختلف از محیط شهری تا روستایی و در حیطههای مختلف به لحاظ تأثیرگذاری آنها شناسایی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: تقدیر و پشتیبانی از این زنان و ارائه نقشه راهی برای رسیدن به خانواده و زن الگوی سوم در قالب این طرح انجام میشود و امیدواریم با اجرای این طرح بعد از چند سال زنان الگوی سومی داشته باشیم که مسئله خانواده، عفاف و حجاب برای آنها دغدغه اصلی باشد.
خزعلی اظهار امیدواری کرد: با همراهی استاندار و امام جمعه یزد بتوانیم این طرحها را که هدف غایی آن رسیدن به یک حیات طیبه است را اجرایی کنیم تا زنان با حفظ ارزشهای وجودی و خانوادگی خود که در اسلام و سبک زندگی ایرانی ما مطرح است، بتوانند به اجتماع خدمت کنند و اهداف غرب که خانواده را نشانه گرفته خنثی کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد: بتوانیم به تعبیر رئیس جمهور، با اجرای این طرحها و جهانی کردن آنها، جنبش جهانی تعهد به خانواده را در سطح جهان مطرح کنیم.
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