به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه ساخت راه‌های روستایی از اواخر سال ۹۹ از بدنه راه و شهرسازی جدا و به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ملحق شد.

وی تصریح کرد: در حوزه ساخت راه‌های روستایی خوزستان بر اساس قانون برنامه ششم وظیفه داریم که با توجه به اعتبارات ابلاغی در استان، برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار که از راه آسفالته برخوردار نیستند، پروژه تعریف کرده و راه آسفالت را برای این مناطق احداث کنیم.

وی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال قریب به ۳۸ میلیون تن کالا از مبادی خوزستان در قالب یک هزار و ۹۳۴ سفر به اقصا نقاط کشور حمل شده که قریب به ۱۰ میلیون تن آن از مبدا پایانه بار بندر امام است؛ در حوزه حمل و نقل مسافر نیز پنج میلیون و ۲۱۷ هزار مسافر در قالب ۶۴۰ هزار و ۵۴۲ سفر از مبادی استان به اقصی نقاط کشور جا به جا شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اظهار کرد: از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه نیز پنج میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۵۴ تردد به ثبت رسیده که چهار میلیون و ۵۰۱ هزار و ۵۱۷ تردد از پایانه مرزی شلمچه و یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۳۷ تردد از پایانه مرزی چذابه انجام شده است.

جولانژاد با بیان اینکه در بخش خصوصی نیز متولی صدور موافقت نامه‌های اصولی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی هستیم، تصریح کرد: خوزستان ۵۴ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی دارد که به مناسبت دهه فجر نیز پنج مجتمع دیگر بهره‌برداری و وارد مدار خدمت شدند. چهار مجتمع خدمات رفاهی دیگر که کارهای نهایی آن در حال انجام است در حال ساخت هستند تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید تا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به بهره‌برداری رسانده شده در سال جاری در خوزستان به ۹ مجتمع برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اعلام اینکه تا پایان سال گذشته ۱۰۳ دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلف در سطح استان فعال بوده است، عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده امسال ۶۰ سامانه ثبت تخلف را در استان به بهره‌برداری رساندیم که در دهه فجر افتتاح شدند و مجموع دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلف در راه‌های استان به ۱۶۳ دوربین رسید که بر این اساس تمام راه‌های شریانی خوزستان که قریب ۸۰ درصد ترافیک عبوری استان از این محورها است تحت پوشش دوربین‌های ثبت تخلف قرار گرفت.

جولانژاد اضافه کرد: استاندارد دوربین‌ها در سطح کشور ۲۵ کیلومتر و در استان خوزستان ۱۸ کیلومتر است که این می‌تواند دستاورد خوبی برای استان باشد؛ ۵۶ سامانه نظارتی نصب شده که در نقاط پرحادثه هستند و از این حیث رتبه اول را در کشور داریم.

وی گفت: از ابتدای امسال ۱۳۰ کیلومتر راه روستایی احداث شد، همچنین امسال پنج واحد به شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار نسبت به سال گذشته اضافه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، یکی از مسئولیت‌های دیگر این اداره را ساخت پاسگاه‌های پلیس راه اعلام و عنوان کرد: امسال یک پاسگاه پلیس را در محور اهواز به سوسنگرد احداث کردیم، ۲ پاسگاه دیگر در محور هندیجان به دیلم و امیدیه به دیلم در دست احداث داریم و چنانچه مشکل زمین پاسگاه دزفول به شوشتر حل شود، ساخت آن را آغاز خواهیم کرد.

جولانژاد ادامه داد: در حوزه راهداری نیز ۵۴۰ کیلومتر انواع بهسازی راه شامل درزگیری، لکه‌گیری، روکش آسفالت و آسفالت‌های حفاظتی انجام داده‌ایم. همچنین ۳۵ کیلومتر روشنایی در ۱۰ ماهه امسال به بهره‌برداری رسانده‌ایم که هدف ما ۵۰ کیلومتر است و امیدوار هستیم بتوانیم تا پایان سال کل این مسافت را به بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: در زمینه احداث نیز تعمیر و مرمت پل‌ها و ابنیه فنی ۱۵۵ دستگاه پل و آب رو انجام شده است، همچنین ۸۵ سامانه هوشمند در سطح راه‌ها به مجموعه سامانه‌ها اضافه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: مجموع پروژه‌های در دست اقدام این اداره کل قریب سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در فرایندهای عملیات اجرایی هستند و از این میزان قریب به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و راهسازی برای استان بوده است.