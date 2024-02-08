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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) خبر داد؛

انجام بیش‌از ۱۶هزار عمل جراحی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

انجام بیش‌از ۱۶هزار عمل جراحی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

کرمانشاه- رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) کرمانشاه از انجام بیش از ۱۶هزار عمل جراحی در این مجتمع از ابتدای سال خبر داد.

سیروس نصیری در گفت‌وگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۶ هزار عمل جراحی در این مجتمع انجام شده است.

وی افزود: از این تعداد هفت هزار و ۸۷ عمل جراحی اورژانسی، ۶ هزارو ۷۴۸ عمل الکتیو، تعداد ۲۴ پیوند کلیه و ۲ هزار و ۷۹ سی تی آنژیوگرافی بوده است.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۹۰ هزار و ۲۸۱ بیمار اورژانس سرپایی و ۳۲ هزارو ۸۶۷ بیمار بستری در این مرکز خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: ثبت تعداد ۳۶۵ هزارو ۳۶۸ خدمات پاراکلینیک و ۱۱۹ هزارو ۶۲۱ خدمات کلینیک فوق تخصصی بوستان از دیگر خدمات این مجتمع بیمارستانی بوده است.

به گفته نصیری تعداد ۷۵۶ تخت فعال در بیمارستان امام رضا (ع) و ۵۰ تخت فعال در بیمارستان گلستان وجود دارد.

وی گفت: ۴۳۵ پزشک متخصص و عمومی و تعداد ۲ هزارو ۴۵۲ نفر پرسنل اداری، پشتیبانی و درمانی در این مجتمع آموزشی درمانی در حال فعالیت و ارائه خدمت هستند.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه به اقدامات شاخص و توسعه‌ای این مرکز اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شروع نصب دستگاه MRI یک و نیم تسلا، راه اندازی مرکز پیوند مغز استخوان اطفال، تجهیز و راه‌اندازی بخش پت اسکن ، تجهیز و راه‌اندازی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق، راه‌اندازی مرکز جامع تحقیقات، تجهیز و راه‌اندازی بخش مادران پرخطر و افزایش ۱۵ تخت بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان از اقدامات شاخص این مجتمع بیمارستانی بوده است.

کد مطلب 6018464

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