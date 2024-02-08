به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری محمدجواد صدری‌مهر، دستیار معاون علمی رییس جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری با اشاره به اینکه ورودی‌های زیست‌بوم نوآوری کشور به ۱۵سال رسیده است، عنوان کرد: این نکته توجه ویژه ای به حوزه مدارس دانش‌آموزی را می‌طلبد و در ادامه توجه ما به استارتاپ‌های دانش‌آموزی موجب افزایش کیفیت اکوسیستم فناوری خواهد شد؛ زمانی که ما بر توانمندسازی دانش‌اموزان و ورودی‌های‌جدید سرمایه‌گذاری کنیم؛ موجب افزایش کیفیت اکوسیستم در مراحل بعدی خواهیم شد.

وی ادامه داد: این طرح به دنبال توانمندسازی محلات کم‌برخوردار و توانمندسازی نیازمند اتصال زنجیره‌ ها توجه به آموزش ،تعامل و هماهنگی میان متولیان طرح است همچنین درصورتی که این طرح به خوبی پیش ‌رود سبب هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های متولی خواهد شد.

صدری مهر ضمن اینکه کارخانه های نوآوری را بازوی اجرایی و عملیاتی زیست بوم دانش‌بنیان‌ها خواند، اظهار کرد: کارخانه‌های نوآوری کشور، مامور ایجاد توسعه استارتاپ‌های دانش‌آموزی شدند و پیگیری کلیت برنامه ملی استارتاپ های دانش آموزشی به کارخانه نوآوری استان البرز داده شد. همچنین در این راستا هر استانی مسئول است بر اساس آمایش مشاغل استان خود، محوریت استارتاپ دانش‌آموزی را دنبال کند.

وی اذعان کرد: نخستین گام در این برنامه استعدادیابی، برنامه‌ریزی و مشاوره جدی برای مسیر رشد دانش‌آموزان و ورود آنها به زیست‌بوم استارتاپی است. همچنین آموزش حل مسئله خلاق، تفکر خلاق، آموزش کار تیمی از جمله برنامه هایی است که در نظر دارند.

به گفته صدری مهر، ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای خلق کسب‌وکارهای کوچک که با حمایت کارخانه های نوآوری و ستاد توانمند سازی و تحولات محلات ۲۰۲۰ رقم می‌خورد از جمله خروجی‌های این آموزش‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه در مدارس به جای استادها، نیازمند منتورهایی جهت کمک به رشد استارتاپ‌های دانش‌آموزی هستیم، ادامه داد: در این راستا با راهنمایی دانش‌آموزان علاقمند به اکوسیستم فناوری، پس از آموزشهای لازم به تیم‌هایی تبدیل می شوند و به تدریج شاهد شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک از گلوگاه این تیم ها خواهیم بود.

وی خروجی طرح مذکور را کسب‌وکارهای فناورانه اعلام کرد و گفت: این برنامه براساس نیازهای فعلی مشاغل در استان‌ها و آینده نگری مشاغل در دنیا، تحولات جدی را به دنبال دارد.

دستیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در امر ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در پایان تصریح کرد: در دو روز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه، مدیران تمام کارخانه های نوآوری در محل کارخانه نوآوری زاهدان جهت انتقال تجربه دورهم جمع شدند و در این گردهمایی مقرر شد برنامه انجام پروژه مذکور از آغاز سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود.