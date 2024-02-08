ساعت کاری زنان کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با گرامیداشت روز بعثت پیامبر اسلام و تقارن خوش یمن آن با انقلاب اسلامی اظهار کرد: بعثت در انقلاب اسلامی احیا شد و پس از گذشت ۱۴۰۰ سال، قرآن و اسلام در کشور ما احیا شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مساجد و مدارس به عنوان دو پایگاه اصلی در حوزه فرهنگ، تربیت و تزکیه مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: ما نتوانستیم فرزندان خود را از دوران کودکی تربیت اسلامی کنیم و این به دلیل نوع سیستمی است که از ۱۰۰ سال پیش در آموزش و پرورش ما توسط غربی ها پیاده شد.

آیت‌الله ناصری عنوان کرد: مغز و فکر کوکان خود را به دست کسانی دادیم که با تربیت و هویت دینی و الهی مخالف بودند و حالا دشوار است که پس از ۱۰۰ سال کار غربی‌ها بتوانیم این سیستم و شاکله را تغییر دهیم اما معتقدم حرکت در این مسیر اقدام مبارکی است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد ادامه داد: باید از پایه و به طور ریشه ای کار تربیت دینی را آغاز کنیم و به نظر من یکی از ریشه ها، دانشگاه فرهنگیان است زیرا اگر معلم نگاه دینی و معنوی نداشته باشد نمی تواند دانش آموزانی با این شیوه تربیت کند.

وی بیان کرد: اگر کودکان ما از ابتدا با هویت الهی رشد کنند، می توانند قدرت تشخیص خوب و بد را داشته باشند و دیگر در دوران جوانی و نوجوانی نگرانی چندانی نخواهیم داشت.

آیت الله ناصری با اشاره به اهمیت سبک زندگی و نقش زنان دراین زمینه بیان کرد: غربی ها توانسته اند سبک زندگی را در کشور ما تحت تاثیر فرهنگ خود قرار دهند در حالی که اگر هدف زندگی را درک کنیم، ناخودآگاه سبک زندگی ما به سمت کمال الهی و رضایت الهی بنا نهاده می شود.

ناصری ادامه داد: رکن خانواده زن است و اکنون این رکن باید نیمی از زمان خود را برای کار خارج از خانه و خانواده صرف کند که این امر تبعاتی دارد و در بسیاری از موارد دوری اعضای خانواده از یکدیگر را به دنبال دارد و این امر دوری و تغییر فرهنگ تبعاتی نظیر پرداختن به حیوانات خانگی، عدم تمایل به ازدواج، گسترش طلاق و ازدواج سفید را به دنبال دارد.

وی با اشاره به راهکار پیشنهادی خود در این زمینه عنوان کرد: حال که زنان ما تحصیل کرده اند و در اجتماع حضور دارند، ساعت کاری آنها کاهش یابد و به چهار ساعت در روز برسد تا بتوانند چهار ساعت دیگر کاری خود را صرف خانه و خانواده کنند.