به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فیروزی در چهارمین همایش سرمایه‌گذاری منطقه‌ای استان فارس که با حضور محمدهادی ایمانیه استاندار فارس، آیت الله احمد بهشتی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، و جمعی از مسؤولان بخش دولتی و خصوصی با محوریت شهرستان‌های فسا، نی‌ریز، استهبان، سروستان، خرامه و بختگان در شهر فسا برگزار شد گفت: امروز با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی راهی جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نداریم.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فارس وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مناسب نیست گرچه در سپرده گذاری وضعیت خوب است خواستار تسهیلگری در تشریفات اداری شد و گفت: اگرچه اقداماتی انجام شده است اما کافی نیست چراکه سرمایه گذار نیازمند تسهیلات بانکی است.

فیروزی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان فسا در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری خاطرنشان کرد: ما در حال تکمیل زنجیره‌های کشاورزی هستیم و بزرگترین گلخانه جنوب کشور را در این شهر دنبال می‌کنیم.

او افزود: امروز پایانه صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حوزه دامداری هم ۶۰۰ هزار دام سبک و ۱۸ هزار دام سنگین داریم.

فیروزی همچنین با اشاره به توافقات انجام شده با کارخانه قند شرکت مینو برای احداث کشتارگاه صنعتی و.... نیز گفت: مجوز احداث ۵ کارخانه گرفته شده است که مجموع این اقدامات اشتغال را در پی خواهد داشت.