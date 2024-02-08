  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

فرماندار بندرخمیر اعلام کرد؛

۱۴هزار خودرو وارد اسکله بندرپل شده است/ترافیک سنگین در اسکله

۱۴هزار خودرو وارد اسکله بندرپل شده است/ترافیک سنگین در اسکله

بندرخمیر - فرماندار بندرخمیر ضمن تایید ترافیک سنگین در بندرپل، گفت: ۱۴ هزار خورد وارد اسکله بندر پل در شهرستان بندر خمیر شده است.

میرهاشم خواستار در بازدید از نحوه بررسی وضعیت ترددی و همچنین نحوه خدمات رسانی به مسافران در اسکله بندرپل در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۴ هزار خودرو از طریق اسکله پل به جزیره قشم عزیمت کرده است.

فرماندار بندرخمیر در ادامه با اشاره به اقدام‌های لازم جهت روان سازی ترافیک در محور اسکله بندرپل گفت: در این بازدید از اداره بنادر و دریانوردی و همچنین منطقه آزاد مستقر در اسکله بندرپل خواسته شد جهت روان سازی ترافیک خودروها، از حداکثر ظرفیت اسکله برای پهلوگیری شناورها استفاده کنند.

خواستار اعلام کرد: جهت خدمات رسانی بهتر به خودروهای سواری، تردد کامیون‌ها به جز کامیون‌های حامل ارزاق عمومی، سوختی و مایحتاج مصرفی در این مسیر دریایی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

همچنین پس از بررسی لازم، به دستور فرماندار شهرستان خمیر و باهماهنگی شورای تأمین، بنادر وگمرک جهت روان سازی ترافیک به دلیل حجم زیاد خودرو در اسکله پل، رمپ خروجی خودروها (تخلیه) به رمپ جدید و مجزا انتقال داده شد.

اسکله بندرپل به عنوان مهم‌ترین معبر مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور و همچنین رفت و آمد شهروندان ۲ شهرستان خمیر و قشم است که نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات حمل ونقل و جابه جایی خودروهای سبک و سنگین و ترانزیت بار و کالا به جزیره قشم را دارد.

کد مطلب 6018595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      3 0
      پاسخ
      براحتی میشه پل زد مسیر بندر پل وجزیره قشم رو که تردد خودروها باجاده انجام بشه، ولی دستهای پشت برده بخاطرسودآوری شناورهای خودروبر مانع هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها