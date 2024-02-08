۱۴هزار خودرو وارد اسکله بندرپل شده است/ترافیک سنگین در اسکله

میرهاشم خواستار در بازدید از نحوه بررسی وضعیت ترددی و همچنین نحوه خدمات رسانی به مسافران در اسکله بندرپل در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۴ هزار خودرو از طریق اسکله پل به جزیره قشم عزیمت کرده است.

فرماندار بندرخمیر در ادامه با اشاره به اقدام‌های لازم جهت روان سازی ترافیک در محور اسکله بندرپل گفت: در این بازدید از اداره بنادر و دریانوردی و همچنین منطقه آزاد مستقر در اسکله بندرپل خواسته شد جهت روان سازی ترافیک خودروها، از حداکثر ظرفیت اسکله برای پهلوگیری شناورها استفاده کنند.

خواستار اعلام کرد: جهت خدمات رسانی بهتر به خودروهای سواری، تردد کامیون‌ها به جز کامیون‌های حامل ارزاق عمومی، سوختی و مایحتاج مصرفی در این مسیر دریایی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

همچنین پس از بررسی لازم، به دستور فرماندار شهرستان خمیر و باهماهنگی شورای تأمین، بنادر وگمرک جهت روان سازی ترافیک به دلیل حجم زیاد خودرو در اسکله پل، رمپ خروجی خودروها (تخلیه) به رمپ جدید و مجزا انتقال داده شد.

اسکله بندرپل به عنوان مهم‌ترین معبر مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور و همچنین رفت و آمد شهروندان ۲ شهرستان خمیر و قشم است که نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات حمل ونقل و جابه جایی خودروهای سبک و سنگین و ترانزیت بار و کالا به جزیره قشم را دارد.