روح الله محی الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش وفاق ملی، همدلی و همراهی ملت ایران با ایجاد نشاط اجتماعی در جشن ملی پیروزی انقلای اسلامی برای خنثی کردن تلاش‌های دشمنان ضروری است.

وی افزود: زیباسازی شهر و آذین بندی از اقداماتی است که شهرداری در راستای ایجاد فضای مشترک نمایش همدلی در دستور کار قرار داده است.

محی الدینی، با اشاره به استفاده از پرچم‌های رنگی، ریسه و المان‌ها را برای فضاسازی شهر به مناسبت ایام الله دهه فجر عنوان کرد: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۱۵ پرچم عمودی جمهوری اسلامی و پنج عدد پرچم بزرگ در میادین و زیرگذرهای سطح شهر نصب شده است.

معاون سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد از دیگر اقدامات انجام شد در این زمینه به نصب ۵۱ هزار متر ریسه پرچم جمهوری اسلامی، ۶۰۰ عدد پرچم آویز جمهوری اسلامی، ۳ المان به مناسبت دهه فجر اشاره کرد و گفت: روز ۲۲ بهمن نیز ۱۵۰۰ عدد بالن در امیرچقماق یزد نصب می‌شود و بادکنک آرایی نیز در برنامه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دهه فجر تجلی صلابت ملی، تبلور غیرت دینی و بصیرت انقلابی است، از مهمترین اهداف آذین بندی شهر جهانی یزد به این مناسبت را پاسداشت و صیانت از ارزش‌های دینی و ملی، شادابی و پویایی محیط شهری و زیباسازی شهر به این مناسبت گرانقدر عنوان کرد.