۲ فوتی و ۵ مصدوم در حادثه زنجیره ای گردنه مله ماس سنقر و کلیایی

محمد باقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۵ پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محور میان راهان به سنقر حدفاصل گردنه مله ماس سه خودرو پراید، پژو پارس و شاهین به صورت زنجیره‌ای باهم تصادف کردند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر سنقر و کلیایی (پایگاه مله ماس) بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به محض رسیدن به محل حادثه عملیات رهاسازی را انجام دادند.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ نفر فوتی و ۵ نفر مصدوم داشت.

محمدی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه ۳ نفر از مصدومین، جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی یادآور شد: دو نفر از مصدومین توسط نیروهای هلال احمر به نزدیکترین مرکز درمانی (بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر)، منتقل شدند.