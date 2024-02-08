به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس)، گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین به ایستادگی در برابر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه ادامه می‌دهند.

گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها موفق شده‌اند یکی از تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی را نزدیک تقاطع «الطیران» در شهر غزه به هلاکت برسانند.

گردان‌های قدس نیز از هدف قراردادن گروهی از نظامیان صهیونیستِ سنگرگرفته در یکی از آپارتمان‌های مسکونی در اطراف منطقه «الحاووز» واقع در غرب خان‌یونس با موشک هدایت‌شونده خبر داد.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قدس موفق شدند یکی از جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «تاندوم» هدف قرار بدهند و آن را به آتش بکشند.

کمی پیش‌تر نیز گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که مقر فرماندهی لشکر غزه ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیستی «رعیم»، موضع نظامی «یفتح» وابسته به تیپ شمالی لشکر غزه، مواضع نظامی «کیسوفیم» و «امیتای» وابسته به تیپ جنوبی لشکر غزه، موضع صهیونیستی «صوفا» و مقر نظامی «تسئلیم» در شرق رفح و مقرهای فرماندهی دشمن صهیونیست در جنوب غرب و جنوب شرق شهر غزه را موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این گردان‌های المجاهدین از حمله موشکی به شهرک‌های صهیونیستی «سعد»، «علومیم»، «بئیری»، «کرمیا»، «یاد مرخای» و «اور هانیر» خبر داد.