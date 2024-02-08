۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

شاه اردن راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، عبدالله دوم، پادشاه اردن، امروز طی سفری رسمی به مقصد آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان، امان را ترک کرد.

دربار اردن اعلام کرد که هدف از سفر به این کشورها، کسب حمایت بین المللی برای توقف جنگ در غزه، حفاظت از غیرنظامیان، تامین کمک‌های بشردوستانه برای غزه به صورت پایدار و کافی و تاکید بر اهمیت ایجاد چشم انداز سیاسی که منجر به حل فراگیر درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی شود، است.

پادشاه اردن در این سفر با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شماری از مقامات دولت و تعدادی از اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا دیدار و رایزنی خواهد کرد.

عبدالله دوم در کانادا با جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور و در فرانسه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وی در آلمان نیز با مقامات بلندپایه غربی و اروپایی رایزنی خواهد کرد.

    • حسنی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      مثل سگ دروغ می‌گوید اول منافع غرب واسرایل درنظرفرارمیدهدبعدابخودش اردن ومصربرای فاستین هیچ کاری انجام نمی دهد
      • RO ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
    • یک ایرانی IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      اگه قراربه کمک باشه این عربهابه اسرائیل کمک میکنن نه به غزه
    • اکبر IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      بهترین کمک به غزه اینه که توخائن مرز راباز کنی.
    • دائمی IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      خدا کنه برای پایان این کشتار زودتر اقدام کنند چقدر حرف چقدر کشتار چقدر وقت تلف میکنند ...ای خدا ظهور رو نزدیک کن...
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      باسلام پست فطرت آمریکایی همسردومش صهیونیستی است بی غیرت انسان نما ظلم رانیبیند وبدستور وی باهواپیماهای جنگی کشورش ججایگاههای محورمقاومت درعراق رابمباران میکند حال جگونه میخواهد جهت امنیت غزه رایزنی کند الهی آتش این به کشورخودش شعله ورگردد۰این حکام اعراب ماهیت صهیونیستی پیداکرده اند۰

