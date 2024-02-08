شاه اردن راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، عبدالله دوم، پادشاه اردن، امروز طی سفری رسمی به مقصد آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان، امان را ترک کرد.

دربار اردن اعلام کرد که هدف از سفر به این کشورها، کسب حمایت بین المللی برای توقف جنگ در غزه، حفاظت از غیرنظامیان، تامین کمک‌های بشردوستانه برای غزه به صورت پایدار و کافی و تاکید بر اهمیت ایجاد چشم انداز سیاسی که منجر به حل فراگیر درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی شود، است.

پادشاه اردن در این سفر با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شماری از مقامات دولت و تعدادی از اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا دیدار و رایزنی خواهد کرد.

عبدالله دوم در کانادا با جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور و در فرانسه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وی در آلمان نیز با مقامات بلندپایه غربی و اروپایی رایزنی خواهد کرد.