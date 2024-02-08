۲۷۴ نفر در مسابقه کتابخوانی «میاندار» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین بهرامی عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه مسابقه کتابخوانی «میاندار» با عنوان «رندان قلندر»، اظهار کرد: مسابقه کتابخوانی میاندار شرکت کنندگان زیادی داشت و ما با این هدف که فرهنگ شجاعت و جبهه و جنگ و رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را در بین مردم و نوجوانان و جوانان گسترش دهیم و فاصله‌ای که بین نوجوانان امروز با وقایع تاریخی ارزشمند انقلاب اسلامی افتاده است پر کنیم.

وی بیان کرد: اکنون در مسابقه کتابخوانی میاندار ۲۷۴ نفر در دو بخش شرکت کردند در مسابقه تصویری و ساخت کلیپ ۲۱۲ نفر و در مسابقه متنی ۶۲ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۱۴ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند از این ۱۴ نفر ۱۲ نفر در پخش ویدئویی و ۲ نفر در بخش مکتوب و یک شرکت کننده خانوادگی برگزیده شدند که در پایان از این عزیزان تقدیر خواهد شد.

وی بیان داشت: اکثر ما نسل جنگ و هشت سال دفاع مقدس هستیم و طعم موشک و بمباران را چشیده‌ایم و اکنون خادم ایثارگران دفاع مقدس هستیم و وظیفه داریم در سنگرهای فرهنگی خدمتگزار این بزرگواران باشیم.

بهرامی گفت: حاج محمد طالبی از از نیروهای فرهنگی و انقلابی و دلسوز این استان است و ایشان چند دهه است که مرجع فعالین فرهنگی این استان می‌باشد و کتاب میاندار از روایتگری‌ های چندین سال رشادت‌های این سردار بزرگ است.

وی عنوان کرد: امیدوارم مجالی باشد، این کتاب را بهتر به جامعه معرفی کنیم، در جنگ جهانی دوم برخی کشورها ۸۰ سال از مبارزات جبهه‌ها و جنگ آنها می‌گذرد اما هنوز فیلم‌ها و مستندهایی از آن تولید می‌کنند که گویا همین تازگی جنگ در کشور آنها به پایان رسیده است اما در کشور ما پس از چند دهه نباید رشادت‌ها و خدمات به فراموشی سپرده شود و قدردان افرادی چون سردار طالبی باشیم و امیدوارم این برنامه باب رونق و مطالعه این کتاب را فراهم کند.